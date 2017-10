Aki otthonülő típus, esetleg a városi szórakozási formákat kultiválja, el sem tudja képzelni, hogy egy-egy szép őszi hétvégén mennyire megtelik az erdő-mező.

Nyugodtan leszögezhetjük, hogy a túrázás idén sem ment ki a divatból, és ahogy elnézzük a dolgokat, még egy darabig nem is fog. Ezt természetesen látják, tudják, érzik az elektronikai eszközök fejlesztői és gyártói. Jó pár olyan kütyü elérhető ma már, amelyet direkt kirándulóknak terveztek, vagy épp olyan tulajdonságokkal bírnak, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy a természetben, hóban, fagyban, tűző napsütésben vagy szakadó hóesésben, esetleg elsöprő erejű felhőszakadás közben is használhassuk őket. Lássunk hát ezek közül néhány konkrét darabot, és ne felejtsük el azt sem, hogy

lassan, de biztosan közelít a karácsony, és ezek a masinák ajándékként is beválhatnak.

A mobil, ami mindent kibír: Caterpillar S41

A Caterpillar mobilok gyártója, a brit Bullitt, a telefonok piacának egyik különleges szereplője, hiszen a cég nem csillogó, ultradizájnos darabokban utazik, valamint magasról tesznek a trendekre is. A céljuk, hogy olyan készülékekkel álljanak elő, amelyek tényleg bírják a kiképzést. A legújabb modell, a Cat S41 is tökéletesen illik ebbe az irányvonalba: kétméteres mélységig vízálló, nem árthat neki a por, a sár, és azt is kibírja, ha 1,8 méteres magasságból betonra ejtik.

Az 5 inches Full HD kijelzőjét az igen ellenálló Gorilla Glass 5 üveg óvja, és az érintésérzékeny kijelző akár kesztyűben is használható, ami csikorgó fagyban áldás lehet lehet.

Akkumulátora 44 napnyi készenléti időt garantál, és a készülék arra is képes, hogy más, lemerült eszközöket töltsön fel!

Bullitték ezúttal végre már arra is odafigyeltek, hogy épkézláb fotókat, videókat lehessen lőni a telefonjukkal, így egy 13 megapixeles kamera került rá. A Caterpillar S41 tényleg egy olyan mobil, amely zűrös szituációban sem hagy cserben, amely a legmostohább körülmények között is teszi a dolgát, és ez adott esetben akár életet is menthet.

Térkép a zsebben: Garmin eTrex 20x EEU

Az az igazság, hogy akinek egyszer volt dolga folyamatosan frissülő elektronikus, GPS-alapú térképpel, az soha sem fog visszatérni a papírhoz. Egyszerűen minőségi különbséget jelent, hogy mindig pontosan tudjuk, hogy hol vagyunk, hogy mekkora és milyen szakasz áll még előttünk, hogy nincsenek váratlan meglepetések, a semmiből előtűnő, ki tudja hova vezető utak. Telefonra is mókolhatóak ilyen jellegű alkalmazások, ám azok sok kompromisszum megkötésére késztetnek. Egyszerűen az a legjobb, ha beszerzünk egy direkt ilyen használatra kitenyésztett, csak és kizárólag a túrázók elvárásaihoz, igényeihez igazított szerkezetet.

A Garmin régóta otthonosan mozog ebben a termékcsaládban, a cserélhető elemekkel működtethető eTrex 20x EEU, pedig egy sokoldalú, könnyen kezelhető, és emberi áron beszerezhető készülék.

Rémesen strapabíró, tehát por, pára, kosz, nedvesség vagy víz nem sebezheti meg.

A dobozból kivéve azonnal bevethető, hiszen tartalmaz egy előzetesen telepített térképcsomagot, amely bármikor frissíthető, újabb elemekkel bővíthető a későbbiekben. Az eTrex 20x támogatja a geocaching GPX-állományok kezelését, így a ládák adatai egyenesen a készülékre tölthetők. Számos kiegészítő érhető el hozzá, ennek köszönhetően a modell akár kerékpáron, hajón, illetve autóban is használható. A kezelése igen egyszerű, egyetlen gombnyomással lekérhetőek az eddig megtett úttal kapcsolatos információk, tehát például hogy mekkora a maximális és az átlagsebesség, hány méteres szintkülönbséget küzdöttünk le, vagy hogy az egyes szakaszokat milyen gyorsan teljesítettük.

Sokoldalú napvámpír eteti a mobilt

A lemerült telefonnál, GPS térképnél egyetlen feleslegesebb dolog lehet nálunk az erdőben: Egy használhatatlan, beázott külső akkumulátor. De mivel ma már vannak vízálló darabok is, ezért ez a probléma könnyen elkerülhető.

Azért választottuk ezt a power bankot, mert az 5000 mAh-s teljesítménye kellően nagy ahhoz, hogy akár több készüléket is csurig töltsön, másrészt vannak beépített napelemei, így akár kirándulás közben is képes magába szívni az éltető energiát, ehhez nem szükséges a hálózati áramforráshoz csatlakoztatni. Az pedig már csak hab a tortán, hogy még egy LED-et is pakoltak bele, így elemlámpaként is használható.

Akció indul: SJCAM-M20

A kerékpározáshoz, motorozáshoz, síeléshez tervezett akciókamerák tökéletesen beválhatnak egy túrán is, hiszen ezek kicsik, könnyűek, kényelmesen kezelhetőek akár kesztyűben is, és elképesztően strapabíróak. Gondoljunk csak bele, egy ilyen masinának túl kell élnie, ha a gazdája elperecel a motorral, vagy a bringával, ezek után pedig meg sem kottyan neki, ha véletlenül leejtik az avarra, átcsörtet rajta egy vadmalac, vagy beleesik a tóba. Egy hagyományos fényképezőgépet vagy telefont pedig már ennek a tizede után sírva temethetnénk.

Az SJCAM mostanra az egyik legnépszerűbb sportkamera gyártó cég lett, köszönhetően az igen jó ár/érték arányú készülékeknek. A kompakt M20 már 4K videók, nagy felbontású fotók rögzítésére is alkalmas, akkumulátora cserélhető, és jár mellé egy távirányító.

Letehetjük a hóba, sőt akár a patakba is, és azért amikor saját, víz alatti videót teszünk ki a Facebookra a vonuló pisztrángokról, az nem pont ugyanaz a kategória, mint a százezredik tök ugyanolyan erdei fotó.

Sőt mozgásérzékelő módban is használható, szóval akár kipakolhatjuk az erdőbe, mondjuk egy vadetető mellé, és csinálhatunk segítségével egy kézműves természetfilmet, hiszen ha nem vagyunk ott, jó eséllyel bukkan fel egy őz, nyuszi vagy róka. A különféle kiegészítők révén természetesen ez a kamera is egyszerűen feltehető bármilyen járműre, így a hétköznapokban is ki tudjuk használni az erényeit, például ha egy balesetnél az általa rögzített felvételekkel bizonyítjuk be, hogy nem mi voltunk a hibásak.

Fegyver a kullancsok ellen: TickLess Adult Human

A kullancs a kirándulók, egyáltalán a természetbe kimerészkedők egyik legundorítóbb, legsunyibb, és legártalmasabb ellensége. Egyetlen apró csípés is hosszan tartó kezeléssel, és akár tartós fogyatékossággal járó betegséget okozhat, érdemes tehát védekezni. Aki nem akar magára vegyszereket spriccelni (és hát ki akarna büdösen parádézni az erdőben?), az választhatja az elektromos fegyvereket is a harcban. A Tickless a vérszopók elleni küzdelemben komoly arzenállal bír, amelyben megtalálhatóak a direkt emberek számára tervezett eszközök is.

A Human Adult pont egy ilyen darab, és nem kell mást tenni vele, mint zsebre vágni, hiszen 40 kHz-es ultrahangot bocsát ki, ami egy három méter átmérőjű, láthatatlan buborékon belül távol tartja, elriasztja az élősködőket. A Milánói Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai Tanszékének segítségével kifejlesztett eszköz terhes nők, kisgyerekek, idős és beteg emberek számára is veszélytelen, és ha úgy adódik, egy kutya nyakörvére is fel lehet pattintani.

És amit semmiképp se vigyünk magunkkal: - Hangszóró (mi sem örülnénk, ha arra riadnánk, hogy egy nagy vaddisznó hangoskodna az ajtónk előtt éjjel)

- Fémkereső (a kincskeresés biztos jó móka, ám az ilyen fémkeresőknek nem hogy a használata, de külön engedély nélkül még a birtoklása is törvényellenes!)

