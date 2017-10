Sokat várhatunk még a The Last of Us folytatására

A játék zeneszerzője 2019-es megjelenésre tippelt egy rádióinterjúban.

Az eredetileg a Sony PlayStation 3-ra megjelent, majd később grafikailag feltuningolva a PlayStation 4-re is elérhetővé vált The Last of Us az elmúlt évek egyik legemlékezetesebb játéka. Mechanikai szempontból semmi újat sem tett le az asztalra, azonban az erős karaktereivel, a sötét és szívszaggató történetével, és az ehhez tökéletesen illő atmoszférájával felejthetetlen élményt nyújtott a játékosoknak.

A játék folytatását tavaly decemberben jelentette be a Sony és Naughty Dog, a lentebb látható kedvcsináló videó kíséretében. Egyelőre annyit lehet tudni a The Last of Us Part II-ről, hogy körülbelül öt évvel az első játék után játszódik, Joel helyett Ellie-t irányíthatják a játékosok, és az első résszel kontrasztban a szeretet helyett a gyűlöletről fog szólni.

Viszont az első játékhoz hasonlóan a zenéért Gustavo Santaolalla felel majd. A zeneszerző most egy argentin rádiónak adott nyilatkozatában arra tippelt, hogy a 2019-ben jelenhet majd meg. Ezt abból gondolja, hogy ő már egy éve dolgozik a zenéjén, de az efféle projektek befejezése minimum két évet vesz igénybe, így érzése szerint nem érdemes jövőre számítani a megjelenésére.

A Sony és a Naughty Dog nem kívánták kommentálni a zeneszerző spekulációját.

