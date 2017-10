Úton a 199 dolláros Oculus Go headset

Teljesen önmagában működőképes lesz a jóárasított termék.

A következő hetekben piacra kerülnek a 299 dollárnál kezdődő Windows Mixed Reality VR-headsetek, így most már tényleg lépéskényszerbe került a piacon úttörő szerepet vállalt Oculus. A Facebook tulajdonában lévő vállalat most két fontos bejelentést is tett: egyrészt véglegesen 399 dollárra csökkentette a klasszikus Rift headsetet és a Touch vezérlőket tartalmazó csomagjának az árát, másrészt pedig bejelentette a vadiúj, 199 dolláros Oculus Go headsetét.

Az Oculus Go érdekessége, hogy teljesen önmagában is működőképes, azaz nem kell telefont belehelyezni vagy számítógépre rákötni. A technikai részletek és az egyéb működési sajátosságok egyelőre nem tisztázottak, ám annyi biztos, hogy egy 2560×1440 pixeles kijelző került a sisakba, a lencséi pedig új fejlesztésűek, az eddiginél kevésbé tükröződő a felületük.

A Oculus Go fejlesztői készleteket a következő hónaptól kezdve küldi majd ki az érdeklődőknek a vállalat, a termék piaci megjelenése pedig 2018 elején várható.

