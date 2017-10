Tíz tipp, hogy tovább bírja a telefon akkumulátora

Bármennyire okosak, szépek és gyorsak napjaink telefonjai, még mindig könnyedén kihozhatják belőlünk a „szétverlek kalapáccsal, te rohadék” elmeállapotot, amikor azt látjuk, hogy már megint mindjárt lemerül az akkumulátor, pedig még vagy tizenöt fontos hívást kell elintéznünk, meg kell írnunk három e-mailt, és közben persze a térképre is szükségünk lenne, hogy odataláljunk a sörözőbe, ahol a barátaink már fél órája várnak ránk.

Ezen persze fundamentálisan nem lehet segíteni: amit egyszer feltöltünk, az le is fog merülni, főleg, ha használjuk is. Viszont néhány trükkel és egy kis odafigyeléssel megkönnyíthetjük, hogy az okostelefonunk kihúzza a nap végéig, és megspóroljunk magunknak egy adag felesleges stresszt.

Fontos megjegyezni, hogy az alább leírtakkal valószínűleg nem fogunk drámai javulást elérni, de ha mindenre odafigyelünk, nem kizárt, hogy akár egy-két órát is hozzáadhatunk az akkuidőhöz. Persze ez nagyban függ attól, milyen (öreg) a készülékünk, és mennyire friss Androidot vagy iOS-t használunk, hiszen az újabb rendszereknél már eleve igyekeznek nagyon odafigyelni az üzemidőre a gyártók.

1. Figyeljünk oda a fényerőre

A telefonunk menüjében a beállítások között könnyen fényt deríthetünk rá, hogy használat közben mi zabálja leginkább az akkumulátort. Ez nagy valószínűséggel a képernyő lesz, ami logikus, hiszen bármit csinálunk a készülékkel, annak mennie kell.

De akkor mit tudunk tenni, hogy ezen is spóroljunk kicsit? Nos, ne mindig használjuk az automatikus fényerő-állítást. Ez ugyan kényelmes, de sokszor jóval világosabbra veszi a kijelzőt, mint feltétlenül kellene, ez pedig értékes elektronoktól szabadít meg minket.

2. Milyen háttérképet használjunk?

Nos, az biztos, hogy lehetőleg animáltat ne, ez ugyanis nem csak a képernyőt foglalkoztatja, de valamennyire a központi processzort is. Ezen túl azonban már attól függ, hogy a telefonunk milyen típusú kijelzővel rendelkezik.

Az OLED kijelzők esetében érdemes lehet teljesen fekete hátteret használni, a technológia működési elvéből fakadóan ugyanis a fekete pixelek totál inaktívak, így semmit nem fogyasztanak. Ez azonban az LCD-t használható telefonoknál nem működik (ott elméletileg a teljesen fehér háttérrel lehetne kicsit spórolni, de ezzel nem igazán érdemes vesződni).

3. Kapcsoljuk ki, amire nincs szükségünk

A modern telefonok annyi különböző vezetéknélküli kapcsolatot ismernek, hogy lassan már a Nemzetközi Űrállomásra is közvetlenül tudnak majd csatlakozni. Ez szuper, de ha nincs szükségünk a Wi-Fire, a Bluetooth-ra, a GPS-re vagy az NFC-re, akkor érdemes őket kikapcsolni, amit a legtöbb androidos telefonon például a fentről lehúzható gyorsmenüből egy pillanat alatt megtehetünk.

Ezek többsége ugyanis állandóan keresgél, és ugyan keveset fogyasztanak, de hát a spórolás sok kicsiből jön össze. Sőt, még akár a mobilhálózatot is érdemes lehet kikapcsolni, ha tudjuk, hogy olyan helyen vagyunk, ahol úgysem, vagy csak nagyon nehezen találunk térerőt. Ilyenkor ugyanis szegény telefonunk állandóan küzd, hogy be tudjon fogni valami értelmes jelet.

4. Nem kell állandóan szinkronizálni az alkalmazásoknak

Biztos, hogy minden Google fiókunk esetében szükségünk van arra, hogy a rendszer automatikusan szinkronizálja őket? Lehet, hogy néhány e-mail fiókunkat elég lenne a nap során néhányszor manuálisan frissíteni, amikor megnyitjuk?

Ezeken érdemes elgondolkozni, és kikapcsolni az automatikus szinkronizálást, ha nem feltétlenül szükséges állandó push-üzeneket és frissítéseket kapnunk.. De ugyanez vonatkozik a Facebookra, a Twitterre, az Instagramra, és a többiekre.

5. Nem biztos, hogy be kell zárni a háttérben futó alkalmazásokat

Még az Android sötét középkorában kezdtek el terjedni az "app killer" alkalmazások, amikkel ki lehetett lőni bizonyos futó programokat abban a hitben, hogy ettől gyorsabbá válik a telefonunk, vagy kevesebbet fog fogyasztani. Azóta viszont nagyon profivá vált az Android memóriamenedzsmentje, és a rendszer odafigyel arra, hogy a programok mit csinálnak a háttérben.

Az Android 4.0-tól viszont elérhető a multitaszk, avagy a "legutóbbi alkalmazások" menü, ahol láthatjuk a futó alkalmazásokat, és váltogathatunk közöttük, vagy be is zárhatjuk őket. Ezt azonban nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk a PC-ken, ahol ezen alkalmazások mindegyike aktívan fut a háttérben, így egy modern rendszeren ezeket nem is érdemes manuálisan bezárogatni (főleg, hogy az újrabetöltésük még több energiát igényelhet). Inkább akkor lehet érdemes ilyen módon kilőni egy alkalmazást, ha az rakoncátlankodik, például "beragadt" valamilyen folyamatba.

