Tölthető Androidra és iOS-re a Microsoft Edge előzetese

Közvetlenül a Play Áruházból szerezhető be az új böngésző.

A múlt héten mérsékelt meglepetést okozva a Microsoft bejelentette, hogy Android és iOS operációs rendszerekre is megérkezik a Windows 10-ben bemutatkozott Edge böngésző. Az alkalmazás most szabadon tesztelhetővé vált: az androidos eszközöket használók a Play Áruházból, míg az Apple-féle mobilok tulajdonosai a Test Flight programon keresztül szerezhetik be az előzetesét.

Gyors androidos tesztelésünk során a Microsoft Edge pozitív benyomást tett: a mobilos böngésző felülete könnyen áttekinthető és kezelhető, továbbá a szoftver sebességét sem érheti szó. Képes szinkronizálni a jövő héten megjelenő Windows 10 Fall Creators Update-ben lévő Edge böngészővel is, így az összes eszközön elérhetőek lesznek ugyanazok a jelszavak, könyvjelzők, olvasólistára tett anyagok.

Két probléma akad a jelenlegi előzetessel, bár ezek nem mindenki számára fontosak: egyrészt a könyvjelzőkezelőben nem lehet mappákba szervezni az elemeket, másrészt pedig a nyitott fülek nem szinkronizálódnak az eszközök között.

