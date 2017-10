Potenciálisan zavaró újítást kap a mobilos Youtube

Automatikusan elindulnak majd a videók a Kezdőlapon.

Az elmúlt hetekben a Google több felületén is kísérletezett az automatikusan elinduló videókkal, az őrület most elérte a mobilos Youtube alkalmazást is. Az Android Central beszámolója szerint ismeretlen számú felhasználó meglepődve tapasztalta a napokban, hogy az alkalmazást megnyitva automatikusan elindultak a Kezdőlap fülben lévő videók.

Elsőként természetesen a lista tetején lévő videó indul el. Lefelé görgetés esetén leáll a lejátszása, és elindul az alatta következő videó; ez a viselkedés egészen a lista aljáig ismétlődik. Amennyiben a felhasználó hagyja, akkor a videók az elejüktől a végükig lejátszódnak.

Szerencsére hang nélkül, bekapcsolt feliratozással.

Az újítás állítólag nem túlságosan zavaró, de aki nem szívleli, az teljes mértékben kikapcsolhatja majd a Youtube beállítómenüjében. Olyan opció is létezik, hogy kizárólag Wi-Fi hálózatra kapcsolódva legyen aktív az automatikusan lejátszás, de sajnos nem ez az alapértelmezett.

Egyelőre nem világos, hogy mikor válik nemzetközileg elérhetővé az újdonság.

