Leállíttatná az iPhone-ok gyártását a Qualcomm

Meglehetősen eldurvult az Apple és a chiptervező cég vitája.

Az átlagos fogyasztóknak úgy tűnhet, mintha szokás szerint jól menne a Qualcommnak az üzlet, de valójában most már jó ideje elég nagy bajban van a cég. A versenyellenes praktikái miatt a vállalat még 2015-ben 975 millió dolláros büntetést kapott a kínai versenyhatóságtól, majd tavaly decemberben a dél-koreai versenyhatóság díjazta egy 854 millió dolláros büntivel a piszkos ügyleteit, most a héten pedig tajvani versenyhatóságtól kapott egy 774 millió dolláros sárga csekket. Ezen túlmenően jelenleg az Európai Unió és az Egyesült Államok is folytat versenyhatósági vizsgálatot a chiptervező ellen.

Mindeközben idén januárban is kiborult a bili, az Apple ugyanis szintén tisztességtelen üzleti praktikákkal vádolta meg a Qualcommot. Állítása szerint indokolatlanul magas licencdíjakat kell fizetnie a cégnek, a helyzet tisztázásig nem hajlandó egy fillért sem utalni a chipgyártónak.

A multicégek persze perre mentek, egyelőre kevés látványos eredménnyel. A legújabb fejlemény az ügyben, hogy a Qualcomm atomcsapást szeretne mérni az Apple-re, így most Kínában is beperelte a vállalatot,

az iPhone mobilok gyártásának és forgalmazásának beszüntetését kívánja elérni.

A belátható jövőben ez biztosan nem fog megtörténni, már ha sikerül valaha keresztülvinnie az akaratát az üggyel foglalkozó bíróságon.

