Magát feszítheti majd az Apple Watch szíja?

Az önmagát megkötő cipőfűző után újabb kétes fontosságú találmány került elő.

Az Apple általában mindent elkövet a felhasználók életének a megkönnyítése érdekében, még ha az iTunes fejlesztői csapatához látszólag rendszeresen nem is jut el a memó. Az AppleInsider beszámolója alapján a múlt héten a vállalat egy újabb szabadalommal lett gazdagabb, a még 2015-ben elbírálásra beadott szellemi tulajdonnak hála most már senki más sem árusíthat licencdíj fizetése nélkül önmagát feszíteni és lazítani képes óraszíjakat az USA-ban.

Az Apple ötlete szerint a különleges óraszíjakat a felhasználók az Apple Watch grafikus felületéről feszíthetnék vagy lazíthatnák, plusz esetleg szenzoros adatokat alapuló automatikus igazításra is lehetőség adhatna. Többféle konkrét megoldási javaslat is található a szabadalomban, többek közt klasszikus feszítőszerkezetek vagy elektromosságra reagáló anyagok használata is felmerült.

Persze jó kérdés, hogy az Apple ötletéből lesz-e valami, egyelőre csak ott tartunk, hogy a vállalat megkapta rá az egyesült államokbeli szabadalmat. Végső soron nem neveznénk rossznak az elgondolást, inkább csak az teszi humorossá, hogy mennyire első világbeli problémát oldana meg.

