Minden eddiginél olcsóbb internetet kínál a Vodafone

Az állami kezdeményezésként létrejött Digitális Jólét Alapcsomagot nagyon durva árazással kínálja a Vodafone, hiszen az 1 GB adatforgalmat tartalmazó csomag 1113 forintos áron vásárolható meg egy év hűségidő vállalása esetén.

Amennyiben a készülékük erre alkalmas, a Digitális Jólét Alapcsomagot választó ügyfelek számára is elérhető a Vodafone 4G és 4G+ hálózata, így ők is a legmodernebb technológiát élvezhetik. A csomagban foglalt 1 GB-os adatforgalmat az ügyfelek használhatják akár EU roamingra is.

A szolgáltatás havidíja az internet ÁFA csökkentésének köszönhetően 2018. január 1-től még kedvezőbb, 990 forint lesz.

Érdekes kérdés azonban, hogy egy korszerű telefonnal rendelkező előfizető számára biztosan ez-e a legelőnyösebb választás, hiszen egy komolyabb térerővel ellátott helyen másodpercek alatt letölthető így egy gigabájt adat, akkor pedig a szolgáltató sajnos nem korlátozza böngészésre a csomagot és nem is lassítja be a sávszélességet, hanem leállítja a szolgáltatást az adott hónapra.

A program keretében elérhető internet hozzáférés tehát elsősorban azon felhasználóknak szól, akik eddig – elsősorban anyagi okok miatt – nem rendelkeztek semmiféle adatkapcsolattal.

„A Digitális Jólét Program legfontosabb célkitűzése, hogy minden polgár a digitalizáció nyertesévé váljon. Minden akadályt lebontunk, ami annak az útjában áll, hogy valaki internethasználó lehessen. Annak érdekében, hogy az anyagi erőforrások hiánya egyetlen magyar polgárt se zárjon ki a digitális világban való részvételből adócsökkentéssel, a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével és az ország minden településén ingyenes wifi-szolgáltatással igyekszünk segíteni. Az áfa-csökkentésnek és a DJA-nak köszönhetően 2017-ben mintegy 20-25%-kal olcsóbban juthatnak internet előfizetéshez a polgárok. A szolgáltatók számára nyár elején nyílt meg a pályázati lehetőség a Digitális Jólét Alapcsomag állami védjegyhasználatára és a szerződésben vállaltak szerint 45 napjuk lenne arra, hogy a kínálatukban is megjelenítsék a Digitális Jólét Alapcsomagot, de minden szolgáltatónál szinte azonnal megjelenik a kínálatban rendkívül olcsó, de korszerű internet-elérést kínáló Digitális Jólét Alapcsomag." – mondta el Deutsch Tamás, Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos.

