Civilization VI - Érkezik az őszi frissítés

Noha a pontos részletekről még nem hullott le a lepel, a Firaxis csapata nagyvonalúan fényt derített legfontosabb elemeire.

A frissítés elsősorban a vallást fogja átalakítani. Az eddig ismert rendszerben, amikor elegendő hit pontot termelt a játékos, választhatott egyet a „Pantheon" hitek közül, melyek az emberiség legősibbei, úgy, mint a kőkörök, a szájhagyomány és a folyó istennője. Miután megszületett a választás és újfent elérte a szükséges pontszámot, próféta segítségével a játékos egy már intézményesebb vallást alapíthatott, mely „Founder", „Follower", „Enchancer" és „Worship" elemekből állt össze. Ezek mind különböző bónuszokkal gazdagították az adott civilizációt a korszakokon át. Az őszi frissítés két új „Pantheon" hittel és számos új, vallásokat felépítő elemekkel bővíti az eddigi választékot, amelyek két, eddig sosem látott épület megépítését és egy harci egység kiképzését teszik lehetővé. Ez név szerint a „Warrior Monk", mely minden bizonnyal a legendás távolkeleti spirituális harcosokat hozza el a Civilization világába.

Mélyebb és sokrétűbb élményekre vágytatok a vallási harcok terén, s ezt figyelembe vettük a rendszer átalakításakor.

jelezte a Firaxis csapata, és így összetettebbé tette az eltérő vallások képviselői között dúló filozófiai párbajokat, amelyek természetesen rendes, látványos csataként játszódnak le a képernyőn. Most még izgalmasabb lesz, ugyanis már nem csak a katonák kaphatnak flanking illetve support bónuszt (ellenfél oldalba kapása, szövetséges egység támogatása), hanem az apostolok és a szerzetesek is. Sőt, mi több, most már ők is korlátozhatják az ellenséges egységek mozgási szabadságát a szomszédos mezőkön. Az idei frissítéssel érkező „Guru" képes lesz gyógyítani a környezetében lévő vallásos egységeket.

A Civilization VI kezelőfelülete szintén újítások elé néz. A megfelelő nézetbe váltva látható „Religion Lens", azaz a városoknál látható ablakocska, mely megjeleníti a település vallással kapcsolatos adatait, ezúttal könnyebben lesz használható és olvasható. Ezen kívül a megfelelő egység ikonok vallásos mutatókkal egészülnek ki.

A játék diplomáciai felülete is átláthatóbb lesz. Az eddig minden információt összehányt „Gossip", azaz pletyka részleg komoly szűrésen megy keresztül, a legfontosabb újságok sokkal láthatóbbak lesznek, elkülönülve a többi, kevésbé releváns részlettől. A kémkedés felületénél szép, nagy, jól látható ikonnal lesznek megjelölve a civilizációk fővárosai, amikor a küldetések között böngészik a játékos.

Kulcsfontosságú újításként érkezik az AI okosítása tengeri mezők használatánál. Az őszi frissítés után ellenfeleink sokkal nagyobb körültekintéssel és rálátással fognak vízi egységeket gyártani, flottává és armadává alakítani azokat, illetve felgyógyítani eme egységeket, majd partvidéki hadjáratot indítani a játékos ellen.

Pontos megjelenési dátum még nem lett meghirdetve az őszi frissítést illetően, de a Firaxis biztosítja a rajongókat, „hamarosan megjelenik."

