Már a házi kedvenceket is felismeri a Google Fotók

A Google Fotók kifejezetten népszerű a tetemes mennyiségű fotóval rendelkezők körében, hiszen nem csak a képgyűjteményeik online mentését, hanem a rendezésüket is egyszerűvé teszi. Az egyik legjobb funkciója az arcfelismerés: aránylag hatékonyan képes azonosítani a fotókon lévő személyeket, majd automatikusan felcímkézi a képeket. Ennek köszönhetően igény esetén gyorsan kilistáztathatóak az olyan fotók, amelyeken egy adott személy szerepel.

A Google most bejelentette, hogy a rendszer már képes ugyanezt megtenni a házi kedvencekkel is. Ugyan az objektumfelismerésnek köszönhetően az általános „kutya" vagy „macska" kifejezésekre keresve a Fotók eddig is képes volt kilistázni az állatokat tartalmazó képeket, azonban mostantól kezdve házi kedvenceket is az emberekkel azonos módon kezeli, azaz

nevesíthető egyénekké léptek elő.

Persze nem tökéletes a rendszer: a Google szerint például a különböző fajtájú kutyákat képes jól megkülönböztetni a képgyűjteményekben, azonban ha valakinek több ugyanolyan fajtájú kutyája van, akkor azokat összekeverheti, így esetenként a gazdiknak manuálisan kell majd javítaniuk a címkézést.

