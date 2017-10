Új prémium hibrid laptopokat tervezett a Microsoft

Játékra is elég erősek a drágábbik Surface Book 2 modellek.

Mindenki legnagyobb meglepetésére a Windows 10 Fall Creators Update elérhetővé tételével párhuzamosan a Microsoft jó néhány új hardvert is bemutatott, a felhozatal ékköve a Surface Book 2 prémium laptopcsalád. A névből sejthetően ez Surface Bookok második generációja, az elsőt még 2015-ben mutatta be a cég, tavaly csak egy szinte említésre sem méltó frissítést sikerült kiizzadni hozzá.

Természetesen a Microsoft Surface Book 2 megőrizte az előd különleges zsanérrendszerét, ráadásul javítottak is rajta a mérnökök: most már egy kézzel is aránylag könnyen kinyitható a laptop, továbbá csökkentették a kijelzős rész imbolygásának a mértékét is. Hibrid gép lévén a kijelzős rész kipattintható a billentyűzetes részből, sima táblagépként is használható.

A második generációs termékcsalád érdekessége, hogy kijelző tekintetében kétféle modell van belőle: a kisebbikbe 13,5 hüvelykes és 3000×2000 pixeles érintőkijelző került, míg a nagyobbik 15 hüvelykes és 3240 × 2160 pixeles érintőpanelt kínál. A 2015-ös modell csak a kisebbik kijelzővel volt elérhető.

A kisebbik Surface Book 2 kétféle processzorral lesz kapható: az olcsóbbik kiadásban kétmagos Intel Core i5-7300U teljesít szolgálatot, míg a drágábbik négymagos Intel Core i7-8650U modellt kapott. Az Core i7-es modellhez dedikált grafikus vezérlő is jár, egy 2 GB dedikált memóriával felszerelt NVIDIA GeForce GTX 1050 képében.

A 15 hüvelykes Surface Book csak az említett Core i7-es processzorral, továbbá 6 GB-os NVIDIA GeForce GTX 1060 grafikus vezérlővel lesz megvásárolható.

A hibrid laptopokba modelltől függően 8 / 16 GB rendszermemória, továbbá 256 / 512 / 1024 gigabájtos SSD kerülhet.

Mindez remek hír a játszani sem szégyellő vásárlóknak: az Intel Core i7-es modellek nem csak hogy szuper trendin néznek ki, de képesek futtatni a legújabb big budget videojátékokat is, még ha vissza is kell szedni itt-ott a grafikai beállításokból.

A szuper dizájn és az erős hardverek mellett a termékeknek van még egy nagy ütőkártyájuk: nagy kapacitású akkumulátorokat kaptak, így a Microsoft szerint akár egy egész munkanapot kibírhatnak egyetlen töltéssel. Videót akár 17 órán keresztül is képesek lejátszani, így egy Netflix-maraton sem okozhat gondot a laptopoknak. A témánál tartva fényérzékelővel is rendelkeznek, amelynek köszönhetően még a kijelző fényerejének állításával sem kell bajlódni, ha lemenne vagy felkelne időközben a Nap.

Íme a kütyük néhány eddig nem említett, de fontosabb tulajdonsága: 5 / 8 megapixeles kamerák, Dolby Audio Premium sztereó hangszórópár, háttérvilágításos billentyűzet, Bluetooth 4.1, Wi-Fi ac, két klasszikus USB 3.0 port, egy USB Type-C kapu.

Végül a piszkos anyagiakra rátérve a legolcsóbb 13,5 hüvelykes modell 1499 dollárba, míg a legolcsóbb 15 hüvelykes 2499 dollárba kerül majd. Több információt egyelőre nem kaptunk az árazás kapcsán, de már ezek alapján is nyilvánvaló, hogy az új laptopra vágyók többségének nem mostanában lesz Microsoft Surface Book 2-ese.

A termékek november közepén kerülnek piacra az Egyesült Államokban, az európai forgalmazásuk feltehetően egy picivel később kezdődik majd.

