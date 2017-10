Még több saját tartalommal menekül előre a Netflix

Habár dinamikusan növekszik a Netflix, a vállalat szeretné csökkenteni függését a külsős partnerektől. Ennek megfelelően minden korábbinál többet költenek saját gyártású tartalmakra, amik a tervek szerint jövőre már a teljes katalógus felét tennék ki.

Úgy néz ki, hogy a Netflix növekedése nem mostanában fog lelassulni. A vállalat 2,99 milliárd dollár árbevétellel zárta a harmadik üzleti negyedévet, ami alatt sikerült 5,3 millió új előfizetőt bevonzania - ebből 850 ezer az Egyesült Államokból, 4,45 millió pedig a nemzetközi piacról érkezett. Mindezt úgy, hogy a vállalat Amerikában megemelte az előfizetési díjait: az alap csomagot 1 dollárral, a prémiumot pedig 2 dollárral.

Mindenesetre a befektetők láthatóan elégedettek, a részvényárfolyam minden korábbi rekordot megdöntve 202 dollárnál állt meg. Elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az áremelést vélhetően globálisan kiterjeszti majd a vállalat, és az Egyesült Államokban jövőre tovább kúszhat felfelé az előfizetés ára, ugyanis a vállalat mérlegében 13 milliárdnyi könyvelt kötelezettség szerepel, valamint 15 milliárd dollárnyi content obligation, vagyis a tartalmak sugárzásáért kifizetendő díj.

A Netflix mindezzel együtt jól teljesít, és egyelőre dinamikus növekedést produkál. A legfontosabb bejelentés azonban talán mégis az, hogy a saját tartalmak gyártására további 1 milliárd dollárt különített el a vállalat, és a tervek szerint 2018-ban már az elérhető katalógus legalább felét saját készítésű filmek és sorozatok tennék ki, összesen 8 milliárd dollárból.

Jelenleg hiába sikeres tehát a Netflix, kénytelen mégis előre menekülni, ugyanis túlzottan ki van téve a külsős partnereknek, két területen is. Egyrészt, ahogy a Netflix folyamatosan növekedett, a stúdiók elkezdtek potenciális veszélyforrást látni benne, így folyamatosan feljebb és feljebb emelték a filmekért és sorozatokért elkért sugárzási díjat, amit a Netflixnek így nehezebb kigazdálkodnia, de mégis kénytelen megtenni, hogy a nagyobb nevek ne hiányozzanak a katalógusból.

A másik, hogy ezzel párhuzamosan a nagy stúdiók egyre inkább kezdenek rájönni arra, hogy hosszabb távon jobban megérheti saját streamelős platformot létrehozni. Az első lépést pedig a Disney tette meg: eleinte még csak arról lehetett hallani, hogy két külön szolgáltatást hoznak létre, egyet a fiatalabbaknak célozva a Disney Channel és a Pixar tartalmaival, egyet pedig a felnőttesebb, Star Wars- és Marvel-féle vonalra felhúzva.

Később azonban a vállalat úgy döntött, hogy nem szabdalja fel a portfolióját, és egyetlen közös streamelős platformot hoz létre az összes általa előállított tartalomnak. Ezzel együtt a Disney továbbra is exkluzív szerződésben áll a Netflixszel, ami viszont 2019-ben kifut, utána pedig csak a közös gyártású sorozatok maradnak bent, de nyilván előbb-utóbb ezeknek is vége lesz, és a Disney gyaníthatóan később ezek gyártását is teljesen saját hatáskörbe vonja majd.

Ennek megfelelően a Netflix csak 2018-ra legalább 30 új anime sorozatot és 80 új saját filmet készít majd. A vállalat egyébként éppen a múlt hónapban mutatta be első teljesen eredeti anime-sorozatát, ami a Neo Yokio címen fut, és Jaden Smith (Will Smith fia) kölcsönzi a főszereplő hangját. A Netflix egyébként is ráfeküdt a Japánból behozott tartalmak közvetítésére, ezekkel ugyanis sikeresen tudják behúzni a fiatalabb nézőket, akik hivatalos forrás híján jellemzően kénytelenek voltak kalózkodás útján fogyasztani a távolkeleti rajzfilmsorozatokat, innentől kezdve pedig egy saját gyártású széria már adta magát.

A saját készítésű filmek és sorozatok, valamint az olyan független filmfesztiválokról, mint a Sundance, felcsípett anyagok segítségével komoly kreatív kapcsolatokat tud kialakítani a vállalat, ami később segítséget nyújthat a saját tartalmak arányának növelésében. Ráadásul előbb-utóbb megnyílik a lehetőség komolyabb díjak besöprésére is, mert ugyan jelenleg még csak a dokumentfilmes Oscar-díjban reménykedhet a Netflix, az Amazon Prime tavaly A régi város című filmjével megnyerte a legjobb forgatókönyvért és a legjobb férfi főszereplőért (Casey Affleck) járó szobrocskákat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!