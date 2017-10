Őrült telefont mutatott be a ZTE

Szétnyitható, és két érintőkijelzőt kapott az Axon M.

Kedd délután az elmúlt évek egyik legfurcsább okostelefonjával állt elő a ZTE. A közeljövőben elsőként az egyesült államokbeli AT&T szolgáltatónál elérhetővé váló, de valamikor később Európába is megérkező Axon M előlapján és hátlapján is található egy-egy 5,2 hüvelykes és 1920×1080 pixeles érintőkijelző, de még nem is ez az igazán furcsa benne.

A trükk az, hogy kettényitható a telefon, és egymás mellé illeszthető a két megjelenítő, együtt egy 6,75 hüvelykes és 1920×2160 pixeles panelt adnak ki. Sajnos nem tökéletesen kapcsolódnak össze, a megjelenítők széleit határoló kávák miatt van egy néhány milliméteres tér a panelek közt, de azért érdekes a megoldás.

A ZTE Axon M fura kijelzőkonfigurációja háromféle módon használható: egyrészt a két panel szoftveresen összeilleszthető egyetlen nagy kijelzővé, másrészt az egyik megjelenítő tartalma tükrözhető a másikra, harmadrészt pedig mindkét kijelzőn külön alkalmazások is futtathatóak.

Kamerából egyetlen 20 megapixeles darab került a mobilra, de ez egyszerre képes betölteni az előlapi és a hátlapi kamera funkcióját is, attól függően, hogy összecsukott állapotban melyik kijelzővel nézik a képét.

Sejthetően a ZTE Axon M nem lesz olcsó mulatság, olyan 700 dollár környéki árra lehet számítani. Ehhez képest a tavalyi Qualcomm Snapdragon 821 lapkakészlet dolgozik benne, ami egy kicsit kiábrándító. Viszont memóriából 4 gigabájtot kapott, a 64 GB-os beépített háttértára pedig bővíthető memóriakártyával.

