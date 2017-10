Németország után hazánkban is demonstrált egy működő 5G-s hálózatot a Telekom, ráadásul a külföldön látott 10 gigabit / másodperces sebesség több mint dupláját tudták megmutatni. A fejlesztés tehát hazánkban is ezerrel halad, a piaci bevezetést pedig itt is 2020-ra datálják.

A Magyar Telekom a berlini bemutatót követően Budapesten is demonstrálta, mire képes a pár év múlva érkező 5G-s hálózat. A bemutatót ezúttal az Ericsson innovációs központjában tartották meg, hiszen a Telekom a finn vállalattal is együttműködik az új technológiák kifejlesztésében, valamint ahogy Berlinben elhangzott (ahol még a Huawei jelent meg hardveres partnerként) nem támaszkodhatnak kizárólag egy beszállítóra.

Az egyik legfontosabb adat persze ezúttal is az átviteli sebesség volt, ami még a Berlinben tapasztaltaknál is nagyobb: itt összesen 22 gigabites másodpercenkénti átvitelt tudott teljesíteni a szobában felállított kis cella. Mindezt egészen magas, 15 GHz-es frekvenciasávban, 800MHz-es spektrumon, a Telekom szerint ugyanis az 5G-hez kifejezetten a magas frekvenciákat fogják használni, 3500MHz-től kezdve egészen a csillagos égig.

Ez felvet mondjuk egy problémát is: a magas frekvenciasávú hálózat egyik hátránya, hogy a még a korábbiaknál is nehezebben hatol át dolgokon, például az épületek falain, így jogosan aggódhat az, akinek a lakásában vagy munkahelyén már most is nehezen fogható a 4G. Ezt egyébként helyszínen sikerült is demonstrálni: azzal, hogy egyszerűen csak beálltunk az antennák elé, az egyébként stabilan 20 gigabit / másodperces sebességet sikerült levinnünk akár 5 gigabitig is.

Ez azonban a Telekom szerint nem jelent majd nagy problémát, mégpedig két okból sem. Az egyik, hogy az 5G-nél eleve nagyon magas adatátviteli sebességről indulunk, úgyhogy mire a jel áthalad az akadályokon, valószínűleg még mindig marad belőle annyi, hogy az bőven kielégítse a felhasználói igényeket. Elvégre az általunk 5 gigabitesre csökkentett sebesség is a többszöröse annak, amit ma el tudunk érni a 4G-s hálózatokon.

A másik (és erről a berlini bemutatón valamiért nem beszéltek), hogy az 5G-s antennák képesek a nyalábolásra, vagyis a lefedettséget oda tudják fókuszálni, ahol arra tényleg szükség van, és eleve jóval több, fókuszáltabb nyalábot használnak majd. Ezt élőben demonstrálták is: a szobában az egyik egységet tologatva a képernyőn nyomon lehetett követni, hogy az antenna által kibocsátott nyaláb megpróbálja követni, hogy mindig a lehető legjobb adatátvitelt biztosítsa.

Ezzel együtt mind a Telekom, mind pedig az Ericsson igyekezett hangsúlyozni, hogy az 5G technológia nem csak úgy berobban majd, és elsöpri a "régi" 4G-t, vagy LTE-t. Az 5G-t inkább úgy kell elképzelni, mint egy 4G alapjaira épült házat: sok lesz a közös komponens, ráadásul az LTE is folyamatosan fejlődik majd, és nem csak azért, hogy lehetővé tegye az 5G elindítását. Az LTE ugyanis hosszú ideig fontos marad az ügyfeleknek, nem fog hirtelen minden eszköz 5G-képessé válni (jelenleg még nem is létezik ilyen kereskedelmi forgalomban), úgyhogy fontos lesz a jelenlegi hálózat további fejlesztése.

Az 5G-hez kapcslódó szabványokat egyébként folyamatosan véglegesítik a résztvevők, azonban pontos dátumot nem tudtak mondani a szakemberek azzal kapcsolatban, hogy az egész végére mikor kerül pont. Lesznek olyan részei a szabványnak, melyeket már jövőre kőbe vésnek, míg másokat csak 2019-ben. Amíg ez nincs meg, addig nem is nagyon lehet elkezdeni a miniatürizálást, vagyis a jelenleg még egy egész szekrényt elfoglaló egység lekicsinyítését olyan chipekbe, amik mondjuk egy telefonban is elférnek.

Ezzel együtt az 5G bizonyos specifikus helyeken már most is teljesít szolgálatot. A finnországi Tallin városának kikötőjében például már kiépült egy helyi 5G-s infrastruktúra, ami a beérkező hajóknak szolgáltatja a hálózatot, így a kikötőbe érkező, adott esetben több száz vagy ezer ember gond nélkül tud internetezni. A következő két évben várható, hogy bizonyos ipari felhasználási területeken telepítenek majd helyi 5G-s hálózatot olyan partnereknek, akik ezt kifejezetten igénylik, azonban a Telekom itt is megismételte, amit Berlinben hallottunk: kereskedelmi forgalomban valamikor 2020-ban indul majd el az új rendszer.

