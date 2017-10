Fizet az androidos appok hackeléséért a Google

Nem csak a saját alkalmazásaiban talált sebezhetőségekért járhat pénzjutalom.

A Google nagyon régóta fizet a fontos termékeiben talált sebezhetőségek felfedezőinek, többek közt a Chrome böngészőben és az Androidban talált komolyabb sérülékenységekkel is szép pénzt lehet keresni. A vállalat most újabb jutalomprogramot indított, egyes androidos alkalmazásokban lévő sebezhetőségek feltárásáért is hajlandó fizetni.

A Google Play Security Reward Program érdekessége, hogy nem csak a Google saját készítésű alkalmazásai találhatóak meg benne, hanem egyes népszerű, harmadik felek által készített appok sikeres hackeléséért is hajlandó fizetni a vállalat.

Jelenleg nyolc külsős fejlesztő 13 alkalmazása vesz részt a programban, többek közt a Dropbox, a Duolingo, a Headspace, a Snapchat, és a Tinder is megtalálható köztük. A harmadik felektől származó appok, továbbá a komplett jutalomprogram részletei ezen a weblapon olvashatóak.

Egyelőre aránylag kicsiben játszik a Google: kizárólag a távoli kódfuttatásra használható sérülékenységekért fizet, ráadásul bugonként legfeljebb 1000 dollárt.

