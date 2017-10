Habár Elon Musk továbbra is rendszeresen jelenik meg a médiában, és ajánlja fel a Tesla segítségét olyan ügyekben, mint például Puerto Rico elpusztult elektromos hálózatának az újjáépítése, a színfalak mögött egyre inkább kezd úgy tűnni, mintha valami nem működne olajozottan a vállalatnál.

A Tesla a napokban körülbelül 400-700 munkatársától vált meg, akik között az első beszámolók szerint akadtak gyári dolgozók, mérnökök és menedzserek is. A The Mercury News szerint ráadásul a leépítések váratlanul jöttek, a munkavállalókat nem értesítették előre.

Erre válaszul a Tesla közleményt adott ki, melyben a vállalat kijelentette, hogy az elbocsátások mögött semmi más nincs, mint az éves teljesítményértékelés. A 33 ezer főt foglalkoztató cégből az éves értékelés alapján küldték el a legrosszabbul teljesítő dolgozókat, azonban a kirúgások a közlemény szerint leginkább az értékesítési és adminisztrációs részleget érintették, és hogy nem nagyon lesz ennek hatása a fremonti gyárban dolgozó tízezer munkásra.

Szintén ebben a közleményben állította a Tesla, hogy az elbocsátott munkaerő helyére újakat szeretnének felvenni, és hogy egyébként a vállalat világszerte növeli létszámát. A cég egyáltalán nem tért ki arra, hogy mi a helyzet a szélesebb közönségnek tervezett, kevésbé drága Model 3-as autók gyártásával, és az elektromos teherautóról sem hallottunk semmit, aminek a bemutatóját éppen a Puerto Rico-i események miatt tolta át Elon Musk az eredetileg tervezett októberről novemberre.

Márpedig úgy látszik, hogy a Model 3 körül több probléma akad, mint azt Elon Musk és a cég nyilatkozatai sejtetni engedik. Az eredeti tervek szerint szeptember végére már 1500-at kellett volna legyártaniuk az autóból, azonban mindössze 260 darab jött össze, amiből 220-at szállított le a cég az ügyfeleinek. Ráadásul az előrendelői adatok sem stimmelnek: a Tesla eredetileg azt kommunikálta, hogy 500 ezren tettek le előre pénzt, hogy felkerüljenek a Model 3 várólistájára, később azonban a Wall Street Journal sorozatos kérdéseire Musk elárulta, hogy valójában 455 ezer előrendelés érkezett, a korábbi szám pedig „csak egy tipp volt”.

Most azonban a Wall Street Journal újabb információkhoz jutott a Model 3 gyártásához közel álló forrásokból. Ezek alapján pedig a Tesla nagyobb lemaradásban lehet, mint gondolhattuk volna. Musk korábban azt mondta, hogy a gyártásban akadtak szűk keresztmetszetek, amiknek a felszámolása éppen zajlik, azonban a források szerint az automata gyártósor még annyira üzemképtelen, hogy a gyár dolgozói továbbra is nagyrészt kézzel szerelik össze a Model 3-asokat, így mindössze napi átlagosan három darabot tudnak előállítani belőle.

Pánikra semmi ok?

Mindez persze nem hangzik valami jól, de meg kell említeni, hogy a Tesla hasonló problémákkal küzdött két korábbi típusa bevezetésekor is. Amikor 2012-ben igyekeztek felfuttatni a Model S sorozatgyártását, a gyártósorokat többször is le kellett álltani, esetenként akár hetekre is. Elon Musk ezt akkor azzal indokolta, hogy nem szeretnének leadni a minőségből, így folyamatosan ellenőrzik és optimalizálják a folyamatokat, amik fennakadásokhoz vezethetnek.

Ezen kívül problémát jelentett, hogy több beszállító sem tudott akkor időre elegendő mennyiségű alkatrészt elkészíteni. A kifejezetten a Model S-hez készített, újonnan megtervezett egységek gyártása számos partnernek nehézségeket okozott. Ez végül odáig vezetett, hogy a harmadik üzleti negyedévben mindössze körülbelül 200 darab Model S-t tudott leszállítani a Tesla, a pénzügyi előrejelzésekben pedig a tervezett 560 milliós bevételt 440 millióra voltak kénytelenek módosítani.

Nagyjából hasonló volt a helyzet a Model X nevű SUV bevezetésekor is, azzal megspékelve, hogy Elon Musk szerint egész egyszerűen túl sok új technológiát zsúfoltak bele az autóba, melyek részét inkább meg kellett volna tartani egy későbbi modellfrissítéshez. Éppen ezért a gyártás itt is lassan tudott csak elindulni, és a Model S-hez hasonlóan rengeteget küzdöttek azzal, hogy a beszállítók nem tudták teljesíteni a vállalásaikat, ráadásul a Teslának sem állt rendelkezésére elég erőforrás, hogy saját maguk állítsanak elő alkatrészeket.

A Tesla tehát összességében három fő problémát jelölt meg:

Túl sok új, túlkomplikált technológia. A beszállítói láncban tapasztalt gyengeségek. Elégtelen belső kapacitás az alkatrészgyártáshoz.

Elon Musk akkor közleményben biztosított mindenkit arról, hogy a Model 3 gyártásának elindításáig mindhárom alapvető pontot rendbe teszik majd, így ott semmiképp nem merülhetnek majd fel problémák. Úgy látszik, ez nem egészen úgy sikerült, ahogy a Vasember tervezte.

