Olcsón is túl drága lehet a Nokia 2

Kiszivárgott a telefon egyesült államokbeli ajánlott fogyasztói ára.

A jelek szerint szinte bármikor bemutatkozhat a HMD Global legolcsóbb okostelefonja. Az elmúlt hetekben már kiszivárgott a Nokia 2 sajtófotója, jóváhagyták az amerikai és orosz hatóságok a forgalmazását, most pedig az egyesült államokbeli B&H üzletlánc (via Neowin) jóvoltából az ára is kiderült: kártyafüggetlenül 99 dollárért lesz elérhető. Ez durván nettó 26 ezer forintnak felel meg, hazákban vélhetően olyan bruttó 33-35 ezer forintos árcédulára lehet számítani.

A problémát az jelenti, hogy olyan 35 ezer forintért jobb hardverrel szerelt telefonok közül is válogathatnak már a megfizethetőbb mobilra vágyók.

Nokia márkanév ide vagy oda, ezt a készülék bizony nehéz lehet majd eladni.

És hogy mobil gondoljuk? A hírek szerint a Nokia 2-be olyan 5 hüvelyk körüli és 1280×720 pixeles kijelző, 5/8 megapixeles kamerák, 1 GB RAM, 8 GB bővíthető háttértár, és Qualcomm Snapdragon 212 lapkakészlet került.

Mindezek közül egyértelműen az 1 GB rendszermemória a legfájóbb, a készülék hétköznapi használata során ez jelentheti a legszűkebb keresztmetszetet. A rendkívül kevés RAM nem teszi majd lehetővé, hogy a vásárlók szimultán több alkalmazást kényelmesen futtathassanak a telefonon: a háttérbe küldött appokat le fogja állítani az Android, az előtérbe hozásukkor pedig újraindítgatja majd azokat.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!