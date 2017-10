Megy vissza a bíróságra az Apple és a Samsung

A Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette a gyártók közti gigaperben született ítéletet.

Nem csak a trollok perlik előszeretettel a techipar óriásait, az érintett vállalatok maguk is szeretnek szabadalomsértési eljárásokat indítgatni egymás ellen. Az évtizedforduló körüli legnagyobb per az Apple vs. Samsung volt, amely során az előbbi vállalat számos szoftverekkel kapcsolatos szellemi tulajdonának megsértésével citálta a bíróság elé a dél-korai riválisát.

A per 2012-ben fejeződött be, a bíró 1 milliárd dollár kártérítés kifizetésére kötelezte a Samsungot. Ezt természetesen sokallta az alperes, így különféle jogi eljárások és alkudozások után az lett az ügy vége, hogy a Samsung 2015 decemberében beleegyezett 548 millió dollár kártérítés kifizetésébe.

Nagy meglepetésre ezzel nem ért véget a háború, ugyanis az USA Legfelsőbb Bírósága a napokban megsemmisítette az eredetileg jogerősnek kikiáltott ítéletet. A problémát az jelenti, hogy a kártérítési összeget az eladott mobilok teljes ára alapján kalkulálták, azonban a Legfelsőbb Bíróság szerint csak a konkrétan szabadalomsértő modulok értéke alapján kellett volna számolni.

Ez nagyon bonyolult helyzetet teremt, ugyanis mint említettük: szoftveres szabadalmakról van szó. A számítás nem lenne probléma, amennyiben hardveres komponensekről lenne szó, de

ember legyen a talpán, aki képes megállapítani például egy grafikus felületen látható effekt objektív értékét.

A Samsung persze megoldotta valahogy, így most olyan 400 millió dollárnyi az Apple-nek már kifizetett kártérítés visszafizetését szeretné elérni. A felek 2017. október 25-ig javasolhatnak új tárgyalási időpontot.

