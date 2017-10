Úton az első Xboxra készült játékok az Xbox One-ra

Kiderült, hogy melyik játékok lesznek elsőként játszhatóak a modern hardveren.

Az Xbox One egyik legnagyobb előnye a Sony PlayStation 4-gyel szemben, hogy mostanra olyan 450 eredetileg az Xbox 360-ra készült játék játszható rajta, ezt emuláció segítségével oldották meg a Microsoft programozói. Az idei E3-játékkiállításon kiderült, hogy ugyanilyen módszerrel hamarosan egyes az első Xboxra írt játékok is elérhetőek lesznek a konzolon.

Nagyon úgy tűnik, hogy a nagyon közeli jövőben elérhetővé válhat a majdhogynem retrónak mondható játékokkal való kompatibilitás. A microsoftos témákban különösen tájékozott WalkingCat leleplezte (via The Verge) az elsőként kompatibilissé váló régi játékok listáját, egy tucatnyi címről van:

Bloodrayne 2;

Crimson Skies: High Road to Revenge;

Dead Rights;

Fuzion Frenzy;

Grabbed by the Ghoulies;

Ninja Gaiden Black;

Pirates!;

Prince of Persia: The Sands of Time;

Psychonauts;

Red Faction 2;

Star Wars: Knights of the Old Republic;

The King of Fighters Neowave.

Az Xbox 360-ra készült játékokhoz hasonlóan aki rendelkezik a támogatott xboxos játékok korongjaival, annak csak be kell majd tennie azokat az Xbox One-ba, majd némi gondolkodás után indulhat is a szórakozás. Természetesen digitálisan is megvásárolhatóak lesznek a régi játékok.

