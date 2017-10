Lebőgött az Android gyári vírusirtója

Nem sok értelme van a Google Play Protect szolgáltatásnak.

A Google folyamatosan küzd, hogy még az elérhetővé tételük előtt detektálja és törölje a Play Áruházba feltöltött rosszindulatú alkalmazásokat, a vállalat saját bevallása szerint a kártevők oroszlánrészét sikerül is fülön csípnie. Az AV-Test független víruslabor most kiadta a legújabb androidos vírusirtókat összehasonlító tesztjét (via GHacks), ami alapján enyhén szólva is van még hova fejlődnie a Play Protect szolgáltatásnak.

A szervezet konkrétan értékelhetetlennek minősítette a hatékonyságát: a Play Protect a jelenleg releváns kártevők csupán 65,8 százalékát ismerte fel, míg az elmúlt négy hétben felfedezett kártevők esetében 79,2 százalék volt a detekciós rátája.

Összesen 21 androidos vírusirtó átlagolt teljesítménye alapján

ilyen sorrendben 95,7 százalék és 98,4 százalék az iparági átlag.

Ennek megfelelően az AV Test szerint a Google Play Protect jelenleg nem képes racionális mértékű védelmet nyújtani az androidos kártevők ellen: aki tűzként fél tőlük, annak érdemes valamelyik közismert biztonsági cég antivírusát telepítenie.

