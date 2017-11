Nem véletlenül írunk mostanában rendszeresen a mesterséges intelligenciáról, a helyzet ugyanis az, hogy a technológia az ipar és úgy általánosan az életünk egyre több területére tör be. Ráadásul olyan helyeken is hódít, amiket korábban kizárólag a kreatív művészek tartottak fenn maguknak.

Természetesen (egy jó ideig) még nem fogja tudni kiváltani a mesterséges intelligencia a tényleges emberi kreativitást, azonban ismét érkezett egy jó példa arra, hogy mennyire ki tudja segíteni az emberek munkáját.

A Chris Lee néven futó, rendkívül népszerű kínai popénekes legújabb videoklipjében ugyanis már mesterséges intelligencia működött közre a vizuális effektek elkészítésekor. A „Rainy Day, But We Are Together” című videóban az énekesnő arcán mindenféle érdekes effektus látható, kezdve a lecsurdogáló víztől a fényesen csillogó dolgokig.

Normális esetben ez többfajta kihívást is jelentett volna a stábnak. Egyrészt Lee arcára pontokat kellett volna festeni, ami a rögzítés során referenciaként szolgál, és ami alapján később egy 3D-s modellező programban újra tudják alkotni gyakorlatilag az egész fejét, hogy aztán rátegyék a szükséges effektusokat.

Másrészt pedig a körülményekhez a forgatócsoportnak is alkalmazkodnia kellett volna, hiszen az ilyen jellegű felvételekhez több követelménynek is teljesülnie kell. Ezt azonban mind szükségtelenné tette az Intel által kifejlesztett mesterséges intelligencia, amit megtanítottak az énekesnő arcának felismerésére, így az pontosan meg tudja határozni, hogy a felvételen belül hol látható, illetve le tudja követni a mozgását teljesen három dimenzióban.

Innentől kezdve pedig már jóval egyszerűbb alkalmazni a különleges effektusokat. Persze meg kell hagyni, hogy a felvételek azért alaposan kedveztek a mesterséges intelligenciának: viszonylag közelről, és kevés mozgással vették fel az énekesnőt, és persze nem ragaszkodtak ahhoz, hogy fotorealisztikus minőségű legyen a végeredmény.

Ezzel együtt látható, hogy a mesterséges intelligencia használata egy csomó felesleges extra munkától szabadította meg a rendezőt, a forgatócsoportot és a grafikusokat, akik mind a művészi vízió megvalósítására tudtak koncentrálni ahelyett, hogy a technológiai akadályok köré építsék fel a klipet.

Korábban egyébként a neves brit rockzenekar, a Muse is próbálkozott a mesterséges intelligencia használatával. A Dig Down nevű számukhoz készült egy alternatív klip, aminek a lényege tulajdonképpen az, hogy az M.I. fogja magát, és összegyűjt az internetről videókat politikusokról, hírességekről és színészekről.

A lényeg, hogy ezekben a videókban legyen egy-egy olyan szó, vagy mondatrész, ami ráilleszthető a dalszövegre. A mesterséges intelligencia, miután megszerezte a szükséges videókat, kivágja a megfelelő részeket, ráilleszti a dalt, és még feliratot is rak fölé. A végeredmény itt látható.

Aztán persze eljutunk odáig, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan forgatókönyvet ír, aminek a folytatásába már a saját munkáját teszi bele, és aminek David Hasselhoff a főszereplője. Mindez a következő oldalon, kérjük, lapozzon egyet!