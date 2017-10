Kínában számos videojáték nem jelenhet meg, vagy azért mert erőszakos, vagy azért, mert más módon szúrja a rezsim szemét. A legújabb áldozat a PlayerUnknown's Battlegrounds lehet.

Ezen a ponton már valószínűleg senki számára nem újdonság, hogy Kína nem csak az interneten elérhető honlapokat és szolgáltatásokat cenzúrázza és korlátozza alaposan, hanem az országban megjelentethető filmeket, videojátékokat és egyéb médiatermékeket is.

Az ezzel foglalkozó hivatal most a világ egyik legnépszerűbb játékát készül ellehetetleníteni Kínában. A PlayerUnknown's Battlegroundsról már az Origo is megírta, hogy ugyan végleges formában még sem jelent, korai hozzáférésben már több mint 16 millióan megvásárolták, és a PC mellett még az év vége előtt kiadják Xbox One-ra is.

A játékban a Battle Royale, vagy az Éhezők viadala mintájára 100 játékost ledobnak egy szigetre, a cél pedig a folyamatosan szűkülő játéktéren a többiek kiiktatása, míg a végén egyetlen győztes marad. A szabályozó hivatal szerint azonban ez a koncepció nem felel meg a szocialismus alapvető értékeinek, így valószínűleg nem fogja megadni az engedélyt a játék hivatalos forgalmazására.

Ezen kívül a szerv kiemelte azt is, hogy egyébként a játék elég véres és az erőszakot népszerűsíti, ami pedig negatív hatással lehet a fiatalok egészséges szellemi fejlődésére. Azt ajánlják továbbá, hogy a hazai fejlesztők se foglalkozzanak hasonló témájú videojátékok készítésével.

A PlayerUnknown's Battlegrounds jelenleg kizárólag különböző virtuális privát hálózatokon (VPN-eken) keresztül érhető el Kínában, és úgy látszik, hogy ez is marad a végleges megoldás.

