Hiány lehet az Xbox One X konzolból

A piacra dobása után hetekig minimálisak lehetnek a készletek.

A jelenlegi információk alapján a várható kereslethez képest kevés Apple iPhone X-et kapnak majd boltok, így könnyen elképzelhető, hogy november 3-án sokan kényszerülnek szomorúan, új csúcsmobil nélkül távozni az üzletekből.

A Microsoft konzolos üzletágának egyesült királyságbeli főnöke most elárulta, hogy november 7-én a konzolok árusításával foglalkozó boltok előtt is hasonló jelenetek játszódhatnak majd le, ugyanis óriási az igény az Xbox One X játékkonzolra. Már előrendelésben kegyetlenül fogyott a termék, részben ezért is könnyen elképzelhető, hogy egy darabig hiánycikk lesz a boltokban, nem tudnak majd eleget szállítani belőle a viszonteladóknak.

Harvey Eagle szerint persze minden héten érkeznek majd új készletek, így bízik abban, hogy karácsonyig az Xbox One X iránt komolyan érdeklődő gamerek mindegyike képes lesz szerezni magának egyet a konzolból.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!