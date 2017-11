Tényleg 8 GB memória került a Razer mobiljába

Bemutatkozott a készülék, és nem ez az egyetlen érdekessége.

Hétfőn a gamereknek szánt perifériákat és számítógépeket tervező Razer bejelentette a jó ideje pletykált okostelefonját. Az egyszerűen csak Razer Phone névre keresztelt eszközt házon belül tervezte a vállalat, a januárban felvásárolt Nextbit nevű vállalat mérnökeinek segítségével. A kiindulási alapját nyilvánvalóan a megbukott Nextbit Robin adta, ezért is tudott ilyen gyorsan előállni egy saját okostelefonnal a vállalat.

A kifejezetten gamereknek hirdetett Razer Phone két komoly érdekességgel rendelkezik: egyrészt abszolút gigantikus 8 GB rendszermemória található benne, másrészt pedig az 5,7 hüvelykes és 2560×1440 pixeles IGZO érintőkijelzője akár 120 hertzes frissítési sebességre is képes. Ezek mellett a 4000 milliamperes akku is szokatlan, a gyártó szerint egy töltéssel akár 12,5 órányi videózásra, bő 63 órányi zenehallgatásra, és 7 órányi folyamatos Hearthstone-ozásra elég a kapacitása. A telep gyorstölthető, Quick Charge 4.0-val kompatibilis töltőt használva egy óra alatt nulláról 85 százalékra tölthető.

A 120 Hz-es megjelenítő persze nem működik folyamatosan a megszokott frissítési sebesség kétszeresén, a Qualcomm közreműködésével sikerült adaptív képfrissítési technológiával ellátni a telefont. Ez azt jelenti, hogy annyi hertzen frissül a panel, ahány képkockát a grafikus vezérlő éppen képes kiszenvedni magából. Ettől függetlenül nem lepődnénk meg, amennyiben a 2D-s alkalmazások futtatásakor 60 FPS-re lenne limitálva frissítési sebesség, ám ezt egyelőre nem erősítette meg a Razer.

Végül a kijelző kapcsán még megemlítendő, hogy a vállalat partnerségre lépett néhány mobiljátékos kiadóval, hogy azok egyes népszerű játékai specifikusan optimalizálva legyenek a telefonra, például akár 120 Hz-es képfrissítési sebességen fussanak.

Példákat is kaptunk a telefont a jövőben kihasználni képes játékokra:

Arena of Valor;

Final Fantasy XV Pocket Edition;

Gear.Club;

Lineage 2: Revolution;

Old School RuneScape;

RuneScape;

Shadowgun Legends;

Tekken;

Titanfall: Assault;

World of Tanks Blitz.

A tájékoztatás szerint a telefon Dolby Atmos minősítésű sztereó előlapi hangszórói brutálisan hangosak, mindkettő saját erősítőt kapott. Klasszikus hangcsatlakozó nincs a mobilon, de a dobozában található egy USB-C – 3,5 mm audio Jack átalakító.

A Razer Phone további érdekességei közül kiemelhető az alumínium ház, 8 megapixeles és autofókuszos előlapi kamera, a két 12 megapixeles szenzorból álló hátlapi kamerarendszer, a Qualcomm Snapdragon 835 lapkakészlet, a 64 GB bővíthető háttértár, az ujjlenyomat-olvasó, továbbá az Android 7.1.1 (a jövő év első negyedében jöhet az Oreo-frissítés).

A készülék 2017. november 17-től lesz megvásárolható, az előrendelése most pénteken indul, Európában 750 euró (olyan 233 ezer forint) lesz kártyafüggetlen, ajánlott fogyasztói ára. Az Egyesült Királyságban a Three mobilszogáltatótól is megvásárolható lesz a Razer Phone.

