Már itthon is lehet digitálisan kuponozni a MasterCarddal

Minden eddiginél kényelmesebben vehetik igénybe a Mastercard kedvezményprogramjának ajánlatait a kártyabirtokosok az ingyenes Priceless Specials mobilalkalmazással.

Az új, iOS és Android platformokon is elérhető applikáció letöltésével a vásárlók közvetlenül a mobiljukról válthatják be a kedvezményeket a népszerű üzletekben, illetve a webáruházakban, így nem kell attól tartaniuk, hogy a kuponok esetleg elkallódnak. Az új megoldás a kártyabirtokosok mellett a kereskedők számára is jelentős előnyöket kínál.

„Az elmúlt két évben komoly erőfeszítéseket tettünk azért, hogy a Mastercard Priceless Specials kedvezményprogramban részt vevő kereskedők a kedvezményeket digitálisan is el tudják fogadni. Egyértelműen sikerként értékeljük, hogy mára a legtöbb bolti partnerünk rendelkezik olyan szkennerrel, amely alkalmas a mobiltelefon képernyőjén megjelenő kedvezmény beolvasására, ezzel hazánkban is megnyílt az út a digitális kuponozás előtt" – mondta Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

A Mastercard 2015 júniusában jelentette be, hogy egy széleskörű, több millió kártyabirtokost közvetlenül megszólító kedvezményprogramot indít útjára Magyarországon, így ösztönözve az elektronikus fizetés további terjedését. A program azóta is sikeresen működik, a bevezetés óta százezernél is több kupont töltöttek már le a kártyabirtokosok, akik rendszeresen exkluzív, csak a program tagjai számára elérhető kedvezményeket kapnak a regisztrációjukért cserébe. Ezeket az ajánlatokat eddig a program online felületén lehetett kiválasztani, ezentúl pedig már a mobilapplikációban is böngészhetünk a kedvezmények között.

Az alkalmazás új funkciója, hogy ha be van kapcsolva a helymeghatározás (és az alkalmazás számára engedélyezve van), akkor a kuponlista legelején egy ikonra kattintva megnézheti a felhasználó, hogy

milyen kuponok beváltására van lehetősége 2 km-es körzeten belül.

Ezen felül ajánlók is bekerültek a kuponok mellé, amelyek izgalmas, érdekes cikkeket, recepteket mutatnak be a kártyabirtokosok számára.

A digitális kuponozás elterjedése nem csak a vásárlóknak jelent könnyebbséget, de a kereskedők számára is jelentős előnyöket kínál. A platform használatával a boltosok nem csak a vásárlói hűséget erősíthetik, de a gyakorlatban ki is próbálhatnak egy személyre szabható digitális kuponos megoldást saját üzleteikben, anélkül, hogy saját alkalmazást kellene fejleszteniük. A digitális kuponokat a beváltásnál a rendszer automatikusan eltárolja, így nem szükséges a kedvezmények számolásával, a szelvények tárolásával bajlódni, vagyis csökken az adminisztráció, javul a kasszás operáció, ami a fizetési folyamat gyorsulását is jelentheti.

A Priceless Specials hűségprogram elmúlt két évében 110 népszerű kereskedő kuponjait tölthették le a hazai kártyabirtokosok, köztük például a Laptop.hu, Telenor, a Mömax, a Príma, a Burger King és a Libri által kínált 10-50%-os kedvezményeket.

