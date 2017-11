Nem enged i betűt írni az iPhone?

Az Apple már dolgozik a probléma megoldásán.

Bármely szabadon választott operációs rendszerben találni furcsa hibákat, csak az a kérdés, hogy ezek mennyire zavarják a hétköznapi használatot. Az Apple nemrég már rivaldafénybe került a mobileszközein futó iOS rendszer beépített kalkulátorának hibás számolgatása miatt, most pedig újabb gond ütötte fel a fejét a szoftverében, bár ezúttal alapvető tervezési hiba helyett egy klasszikus bugról van szó.

Az Apple által már megerősített panaszok alapján a gond csak legújabb iOS 11.1-et érinti, egyes felhasználóknál a billentyűzet híres-hírhedt automatikus szövegjavítási funkciója időnként egy nagy A betűre cseréli le kis i betűt. Egyes hírek szerint a problémának valamiféle köze lehet az emojis billentyűzethez, annak a letiltása megoldhatja a gondot.

A jelek szerint a bugot akkor lehet előhívni, ha valaki i betűvel kezdődő mondatot próbál írni.

Az Apple hamarosan egy szoftverfrissítésben orvosolja majd a problémát, addig is az érintett felhasználóknak azt javasolja, hogy a Beállítások alkalmazás billentyűzetes részének szövegcsere menüjében vegyenek fel egy saját „szót": a felső mezőbe írjanak egy nagy I-t, az alsóba pedig egy kis i-t. A patch elérhetővé válásáig ez tünetileg kezeli a gondot.

