Bejelentette az első magas kijelzőjű mobilját az Asus

Máris szivárog le a középkategóriába a csúcsmobilokban idén debütált kijelző.

Pusztán idő kérdése, hogy minden egyes gyártó kínáljon a szokásos 16:9 helyett 18:9 képarányú érintőkijelzővel szerelt okostelefont. Ugyan a magas kijelző az idei csúcsmobilokban debütált, azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy jövőre már a középkategóriás mobilokban sem lesz ritkaság, most épp egy ilyen készüléket mutatott be az Asus. Egyben ez a gyártó első 18:9-es kijelzővel szerelt telefonja is.

Sajnos az Asus Pegasus 4s (a cég névadó marketingesei szokás szerint formában voltak) csak Kínában lesz kapható, ám valószínűnek tűnik, hogy legkésőbb a jövő év elején bemutatkozhat az európai piacokra szánt változata, jó eséllyel a ZenFone család tagjaként. Az Android 7.0 rendszerű telefon november 9-től lesz elérhető Kínában, árat sajnos nem tudunk mondani, de a specifikációk alapján egy kártyafüggetlenül olyan százezer forint környékére belőtt készüléknek tűnik.

A telefon legnagyobb érdekessége a már említett 18:9-es kijelző, a panel 5,7 hüvelykes és 720×1440 pixel felbontású. Persze az Asus mérnökei próbáltak biztosra menni az eladásokkal, így kipipáltak még pár elemet az értékesítését megkönnyítő fícsörök listáján: 8 + 16 megapixeles kamerájú dupla hátlapi kamerarendszert, ujjlenyomat-olvasót, továbbá 4030 milliamperes akkut kapott a Pegasus 4s. A MediaTek MT6750T lapkakészletében nyolcmagos processzor dolgozik, a memória és a háttértár kapacitása pedig modelltől függően 3 + 32 GB vagy 4 + 64 GB.

