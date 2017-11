Radeon videochipet kapnak az Intel processzorai

Első körben a laptopokban válik majd elérhetővé a technológia.

Körülbelül egy évvel ezelőtt felröppentek a pletykák, miszerint az Intel szeretne AMD Radeon grafikus vezérlőket használni a processzoraiban. A vállalatok persze nem voltak hajlandóak érdemben kommentálni a híreszteléseket, ami nem volt meglepő a részükről.

Most kiderült, hogy a sokak által nevetségesnek titulált és lehetetlennek hitt együttműködés tényleg megvalósul, ezt maga az Intel jelentette be (via TechReport).

Egyelőre nem világos, hogy az Intel hosszabb távon mit szeretne kihozni az üzletből, de az már biztos, hogy a jövő év első felében piacra kerülnek az első olyan Intel processzoros notebookok, amelyekben Intel HD vagy Intel Iris grafikus alrendszer helyett egy félig-meddig testre szabott, önálló HBM2 videomemóriával ellátott AMD Radeon Vega videovezérlő fog dolgozni.

Az ígéretek szerint az ilyen processzorokkal szerelt laptopok drámaian jobb grafikus teljesítményt nyújtanak majd, mint az Intel GPU-val szerelt társaik.

Az Intel egyelőre csak félig-meddig integrálta be az AMD Radeon videochipet a megfelelő Core processzoraiba: technikailag ugyan egy tokozásban lesz a processzor és a videovezérlő, de a komponensek az Intel Embedded Multi-Die Interconnect Bridge fizikai csatolófelületen csatlakoznak egymáshoz, így az AMD grafikus vezérlői nem képezik majd az Intel processzorok szerves részét.

Konkrét termékekről, továbbá várható specifikációkról egyelőre nem beszélt az Intel.

