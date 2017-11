Aránylag lassan terjed az Apple iOS 11

Eddig az aktívan használt eszközök 52 százalékára került fel a rendszer.

Az Apple márkájú okoseszközök egyik legnagyobb előnye az androidos riválisaikkal szemben, hogy a megvásárlásuk után az ügyfelek éveken keresztül kapnak hozzájuk érdemi szoftveres támogatást; több generációra visszamenően az összes iPhone és iPad modellre elérhető a legújabb iOS operációs rendszer.

Az aránylag kevés készüléknek köszönhetően az Apple képes az összes hardverre egyszerre elérhetővé tenni az éppen legújabb iOS-t, így az androidos eszközök piacával szöges ellentétben az aktívan használt almás kütyük többségén mindig a legújabb rendszer fut, leszámítva persze a nagy verzióváltások közti néhány hetes időszakot.

Most sincs ez másképp: az Apple saját statisztikái alapján (via The Verge)

a pár hete kiadott iOS 11 már az App Store-hoz csatlakozó eszközök 52 százalékán fut.

Ezt a teljesítményt nem lehet megszólni, bár érdekes módon még így is az iOS 11 az eddigi leglassabban terjedő iOS: nagyjából azonos idő alatt annak idején az iOS 10 már 60 százaléknál, míg az elődje 67 százaléknál tartott.

A második legtöbbet használt iOS jelenleg az előző 10-es verzió, ez az eszközök 38 százalékán fut. Ebből fakadóan az iOS 11 és iOS 10 rendszerek kombinált részesedése 90 százalék, az App Store-et elérő mobileszközök csupán 10 százaléka futtat elavultnak tekinthető operációs rendszert.

