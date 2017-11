Hogyan csináljunk mozit a nappalinkból? Kezdjük a durva hangzással!

Sok megoldás közül válogathat, aki nem elégedett a tévéjének megszólalásával, és életteli, moziszerű hangzást szeretne otthonra. Mi most mutatunk pár variációt.

A legtöbb ma megvásárolható tv hangminősége nem az igazi, hiszen hibáktól bár nem kell tartani, de hiányzik a megszólalásból az átütő erő, az élet, a mozikban megszokott dinamizmus, illetve a sztereó, vagy pláne a térhangzás. Tehát az a plusz, ami képes még jobbá tenni egy filmet, sorozatot, sportközvetítést vagy játékot. Ez persze nem csoda, hiszen a tévékben általában két kis teljesítményű hangszórót használnak, amelyet ráadásul még el is kell dugniuk a mérnököknek az egyre laposabbá váló készülékházban. Ilyen körülmények mellett gyakorlatilag lehetetlen kimagasló eredményt elérni, ehhez ugyanis be kéne csapni a fizikát, ott pedig azért nem tartunk. Van ugyan néhány olyan televízió, amelyet elláttak egy saját hangprojektorral, amellyel ez a probléma kiküszöbölhető, viszont ez a megoldás egyelőre az igen drága darabokat tömörítő prémium kategória sajátja.

De ez még nem jelenti azt, hogy be kéne érni az erőtlen, finom részleteket megölő, basszushangokkal rémesen fukarul bánó, élettelen megszólalással. Ma már számos olyan külső, csatlakoztatható audioeszköz kapható amelyekről azt ígérik, hogy segítségükkel még egy alap, belépő kategóriás, igen olcsó tv hangzása is feljavítható. Ezekből állítottunk össze egy kisebb csokrot, megnézve, hogy mindebből mi igaz, kitérve az esetleges előnyökre, hátrányokra, és ajánlunk néhány konkrét terméket is!

Nem erre találták ki: Mobil hangszórók

Egészen irgalmatlan mennyiségű cég foglalkozik igen kisméretű, hordozható, alapvetően mobil eszközök mellé szánt hangszórók gyártásával. Ezek közül sok rendelkezik hagyományos jack, azaz 3,5 mm-es csatlakozóval, aminek köszönhetően pofonegyszerűen rádugható gyakorlatilag bármilyen tévére. Ezt kihasználva vannak olyan elvetemült vállalatok, akik a termékkommunikációban kitérnek arra, hogy a kis töpszli hangsugárzójuk vidáman alkalmas lehet egy televízió hangrendszerének kiváltásra. De ez egyszerűen nem igaz! A hangerő sem elég nagy, a hangminőség pedig igen karcsú, ráadásul ezeknél aztán pláne el lehet felejteni a sztereó (tehát ha például jobbról repül be egy űrhajó a képre, azt tényleg jobbról halljuk) élményt.

Tv mellé ugyan nem ajánljuk, de telefon, tablet mellé nagyon is: Philips BT6000

Kicsi, de erőtlen: Kompakt sztereó szettek

Joggal gondolhatná bárki, hogy az elsősorban számítógépek vagy notebookok mellé szánt kicsi, könnyű hangrendszerek akár egy tévénél is beválhatnak. Viszont az az igazság, hogy a tapasztalataink szerint ez nincs így. Bár az igaz, hogy segítségükkel remekül megteremthető a sztereó hangtér, ám kis méretből fakadóan ezeknél is gond van sokszor a tisztasággal, és a teljesítmény sem elegendő. Egy szó, mint száz, ez sem jó megoldás a tévék mellé, jelentős javulást nem lehet e masinákkal elérni, és sokszor az elhelyezésük is igen problémás.

Tv mellé ugyan nem ajánljuk, de a számítógép, notebook mellé nagyon is: Logitech Z150

Az okos kompromisszum: Hangprojektor

Na, végre eljutottunk az életképes módszerek birodalmába! A hangprojektorok vagy más néven soundbarok olyan, direkt a televíziók mellé, azok hangzásának feljavítására tenyésztett eszközök, amelyek sajátossága, hogy az összes hangsugárzót egyetlen, széles frontfelülettel ellátott eszközbe építették. Így a végeredmény egy olyan hosszú, de keskeny berendezés, ami egy kicsit egy gerendára hasonlít. A tv elé, vagy alá kell elhelyezni, és a tervezés során rendszerint ügyelnek arra, hogy egy átlagos kialakítású, tehát kellően magas talppal rendelkező televízióból ne takarjon ki semmit.

Mivel a legtöbb darab rendelkezik oldalsó front és center hangsugárzókkal ezért elméletben képes a szép sztereó megteremtésére. Viszont hogy ebből halljunk is valamit, ahhoz kényelmetlenül közel kell ülni a képernyőhöz.

A térhatású hangzást (tehát amikor a hangok akár hátulról is érkezhetnek a fülbe) pedig el lehet felejteni, kecsegtessenek bármivel is a gyártók.

A jobb soundbarok teljesítménye és hangminősége egészen rendben van, pláne azokra igaz ez, amelyek rendelkeznek saját, különálló mélynyomóval. De ettől függetlenül igaz, hogy egy több komponensből, tehát különálló erősítőből, hangfalakból álló szettel nem vehetik fel a versenyt. Azonban az is igaz, hogy azoknál lényegesen kevesebb helyet foglalnak, és sokkal egyszerűbben elhelyezhetőek, hiszen például nincs szükség kábelezésre sem, ami pedig a jelek szerint igen fontos szempont. Ma már ugyanis a hangprojektorok jelentős mértékben kiszorították a hagyományos házimozi-rendszereket, ami egyértelműen a kényelmi szempontokra vezethető vissza. Egy szó, mint száz, ezen a területen a hangprojektorok az okos kompromisszum szinonimái.

Folyamatosan fejlesztenek, és nyugodt szívvel ki lehet jelenteni, hogy jelenleg is a termékcsalád egyik fő innovátorának számítanak

A tippünk: Yamaha YAS-207

Még mindig a király: Hagyományos házimozi

Filmezéshez a lehető legjobb hangminőséget továbbra is a több különálló egységből, tehát médialejátszóból, erősítőből, front, center és szatellit hangfalakból, valamint mélysugárzóból álló, tradicionális házimozi-szettek produkálják.

Ezek és csak ezek képesek megteremteni a tökéletes sztereó és akár 7.1 csatornás térhangzást is, amikor is a hangok akár a hátunk mögül is érkezhetnek.

A hátrányuk viszont, hogy sok helyet foglalnak, az egyes komponensek elhelyezése problémát okozhat egy átlagos lakásban, és a kábelek elvezetése pedig egy kész rémálom.

Elsősorban ez az oka annak, hogy az ilyen típusú termékek mostanra sokat veszítettek népszerűségükből, és jó pár nagy cég is felhagyott a fejlesztéssel és gyártással.

A tippünk: Onkyo SKS-HT728BL





