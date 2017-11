Teszteltük a Nokia 8-at, az új cég új csúcskészülékét

Az új Nokia (ami talán már nem is Nokia, csak kicsit) új csúcstelefonját teszteltük. A képességeit tekintve tényleg nagyon közel került az olyan szupertelefonokhoz, mint a Samsung Galaxy S8, de itt a hangsúly azon van, hogy majdnem. Mert hiába sikerült jól, sajnos abszolút semmivel nem tud kiemelkedni az androidos csúcskészülékek idei mezőnyéből.

Mielőtt azonban belekezdünk a telefon ismertetésébe, érdemes kicsit beszélni arról, hogy mi is ma a Nokia. Nos, az biztos, hogy nem az a vállalat, ami régen volt. Mármint az a cég, amely a telefonokat gyártja, mert maga a Nokia a mai napig létezik és vidáman működik, csak éppen köze nincs az okostelefonokhoz.

Röviden visszatekintve az történt, hogy a Microsoft még 2014-ben megvásárolta a Nokia telefonos üzletágát a márkanév használatával együtt, mindezt annak érdekében, hogy egy bejáratott márkával próbálja meg felfuttatni a Windows Phone operációs rendszert.

Később aztán a Nokia márkát ennek ellenére is elhagyták, és simán csak Microsoft Lumia név alatt próbálkoztak tovább, de a siker sehogy se jött meg. A Windows Phone tulajdonképpen a hamvába holt, a Microsoft lemondott a telefongyártásról és a mobilos operációs rendszerről is.

És akkor ezen a ponton került képbe a 2015-ben alapított HMD Global nevű vállalat, amit egykori Nokia-kulcsemberek hoztak létre, és azonnal lecsaptak az eladóvá váló márkanévre. A Microsofttal kötött megállapodás szerint 2024-ig korlátlanul használhatja az új finn cég a Nokia nevet a mobiltelefonokkal kapcsolatban, de a HMD emellett licencszerződést kötött az eredeti Nokiával is, hogy igénybe vehesse annak bizonyos technológiáit.

Aztán elkezdték megtervezni a saját telefonjaikat, immáron Android-alapokra, szóval mondhatjuk, hogy a HMD egy nagyon kompetitív mezőnybe érkezett meg. Az első elkészült okostelefonjuk a középkategóriás Nokia 6 volt, most pedig befutott hozzánk az (egyelőre) csúcsra szánt Nokia 8, aminek a fejlesztése elég régóta húzódik, és ez sajnos meg is látszik rajta.

Mert maga a telefon egyáltalán nem rossz (sőt), csak éppen már amikor ránézünk, úgy érezzük, hogy ez az év elején talán még egészen jó lett volna, de most, 2017 végén már semmiben nem emelkedik ki a mezőnyből. Mert tekintsük meg szemből: látunk egy kijelzőt, ami egyébként egészen kiváló, 2560 x 1440-es felbontású, tehát a Galaxy S8 kategóriájában kell számolnunk vele, remek színekkel és tökéletes betekintési szögekkel. Ráadásul annak ellenére is tud aways-on funkciókat, hogy egyébként nem OLED, hanem IPS LCD.

De alul-felül ma már konzervatívnak tekinthető méretekkel rendelkező kávái vannak, alul egy home gomb ujjlenyomat-leolvasóval, valamint a szokásos vissza és multitask gombokkal. Ezek alapján pedig lehetne egy akármilyen középkategóriás Samsung vagy Huawei telefon, de az biztos, hogy nem az fog róla elsőre eszünkbe jutni, hogy "igen, 2017 végén ez már ránézésre is valami kiemelkedő holmi". Tulajdonképpen ugyanaz a baj vele, mint a HTC U11-gyel pár hónappal ezelőtt: ott is megemlítettük, hogy a készülék maga minden szempontból rendben van, de most már a csúcskategóriától azt várjuk el, hogy ez kívülről is látszódjon rajta.

Ezzel együtt nagyon jó érzés kézbe fogni, minőséginek érződik, masszív a felépítése, a gombjai kielégítő klattyanásokkal nyomódnak be, és a hátlap kinézete is nagyon jól sikerült, szóval a prémiumsággal egyébként nincs gond. Ha az előlap kijelző/káva arányától eltekintünk, akkor a Nokia 8-at bátran kirakhatjuk az asztalra egy módosabb társaságban, nem fogunk beégni vele.

De vajon a dupla Zeiss optikás kamera és a hardver beváltja a hozzá fűzött reményeket? Lapozzon egyet, és kiderül!