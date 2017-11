A legfejlettebb okostelefonoknak köszönhetően ma már bárki készíthet és feltölthet a közösségi oldalára 360 fokos (panoráma) videókat. A technológia karöltve a 3D-vel azonban hamarosan az esti tévéhíradóban és kedvenc televíziós show-műsorainkban is megjelenhet.

A közel másfél milliárd forint összértékű Hyper360 projekt keretében ugyanis egy nyolctagú nemzetközi konzorcium részeként a magyar Drukka által fejlesztett videós technológia forradalmasíthatja az európai televíziózást.

A hagyományos televíziózás kereteit már évek óta feszegeti a digitális forradalom. Egyre inkább terjednek például az úgynevezett OTT és on-demand modellek, amelyek lényege, hogy a néző gyakorlatilag akkor és ott nézi meg kedvenc műsorát az interneten keresztül, ahol és amikor csak akarja.

Ezt a modellt követi a világszinten piacvezető Netflix, vagy a globális mozi csatorna az HBO GO-val, de erre példa a magyar RTL MOST is.

A televízió társaságoknak és egyéb hagyományos médiacégeknek fel kell kötniük azt a bizonyos nadrágot, hiszen az újabb és újabb hi-tech vívmányok alapjaiban rajzolják át a videós tartalomgyártást és tartalomfogyasztást. Az egyik legfrissebb trendet például a 360 fokos panoráma videók képviselik, melyek a fejlettebb okostelefonoknak köszönhetően a közelmúltban ellepték a közösségi média oldalakat és óriási népszerűségnek örvendenek.

Magyar szakértelemmel újulhat meg az európai televíziózás

Az idén októberben induló Hyper360-ra keresztelt projekt pontosan azt célozza, hogy a legújabb technológiák a videózás területéről megjelenjenek a hagyományos televíziózásban is. A 4,5 millió euró (közel másfél milliárd forint) összértékű, az Európai Unió H2020-as programja által is támogatott fejlesztési beruházást egy nemzetközi konzorcium vezényli le, melynek öt országból összesen nyolc tagja van.

A projektben görög, német, olasz és osztrák cégek, illetve médiumok mellett a magyar Drukka is részt vesz. A hazai csapat ráadásul oroszlánrészt vállal, hiszen az összeget tekintve a magyar szakemberek végzik a legnagyobb értékű munkát. A fejlesztésben részt vesz az olasz MEDIASET és a német RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG is, mely médiacégek segítségével a megvalósítás során folyamatosan élesben tesztelhető a technológia, melynek az említett vállalatok már konkrét megrendelői is.

Világszinten többek között a Sky, a BBC vagy a NY Times is kísérletezik már 360 fokos videó technológia felhasználásával, mely jól jelzi, hogy a technológia valóban nagy hangsúlyt kaphat a jövőben. A magyar Drukka amellett, hogy startup studióként kezdő innovatív vállalkozások számára fejlesztői, üzletfejlesztési és marketing hátteret biztosít, saját, magas hozzáadott értékű fejlesztési projekteket is megvalósít.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!