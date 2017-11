Ezért jön minden évben új Call of Duty

A legújabb rész három nap alatt 500 millió dollár bevételt generált.

Az elmúlt évek modern vagy futurisztikus környezetben játszódó Call Of Duty játékai után az idei WWII epizód visszatért a széria gyökereihez, és második világháborús lövöldözésre invitálja a gamereket. Hamarosan mi is teszttel jelentkezünk a játékról, addig is az Activision legújabb sajtóközleménye alapján úgy tűnik, hogy nem csak mi csalódtunk benne kellemesen.

Ugyan a Call of Duty az elmúlt években a vártnál talán rosszabban muzsikált az eladások tekintetében, azonban az Activision futószalagon szállítja a széria tagjait, amiből sejthető, hogy anyagi bukásnak ettől függetlenül soha nem volt nevezhető a sorozat.

Most kiderült, hogy a WWII eladásai konkrétan szárnyalnak: a forgalmazásának első három napján

500 millió dollár, azaz olyan 134,2 milliárd forint értékben sikerült értékesíteni.

Konkrét számokat sajnos nem kaptunk, azonban a kérdéses időszak alatt kétszer annyi fogyott belőle, mint a tavalyi Call of Duty-ból, és Sony PlayStation 4-en megdöntötte az első napi eladási rekordot. A Call of Duty legújabb része az első három napban több pénzt generált, mint a Thor: Ragnarök és a Wonder Woman mozifilmek kombinálva.

