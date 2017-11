Elindult a pletykagyár a Samsung Galaxy S9 körül

Habár a legtöbben még ki sem hevertük a Galaxy S8 megjelenését, és leginkább továbbra is csak vágyakozunk a telefonra, szokás szerint már elkezdtek befutni az első információk és feltételezések a jövő évi csúcsmodellről.

A kijelző méretéről és felbontásáról még nem tudunk semmit, azonban a The Bell úgy tudja, hogy már március óta dolgozik rajta a Samsung. Ezek alapján sokan úgy tippelték, hogy a szokásosnál korábban, akár már januárban megérkezhet a Galaxy S9, ez azonban valószínűtlen, leginkább a szolgáltatói hűségszerződések miatt, így továbbra is a már szokásosnak tekinthető márciusi megjelenés valószínűsíthető.

Az árról szintén nem érdemes még tippelni: a Galaxy S8 még 720 dollárról indult Amerikában, de ne lepődnénk meg, ha az új csúcskészülék még drágább lenne.

Már bemutatkozott a központi processzor

Az viszont tény, hogy a Samsung bejelentette a Galaxy S9-be szánt új processzát, az Exynos 9810-et. Sok információt erről nem tudtunk: ugyanúgy 10nm-es technológián gyárták majd, mint az elődjét, harmadik generációs, saját tervezésű processzormagokkal. Ezen kívül a világon elsőként kap majd 6CA-támogatású LTE modemet, amivel elméletileg az 1,2Gbps-es letöltési sebesség is elérhető.

Úgy hírlik azonban, hogy az Exynos 9810-et egy újfajta módszerrel építik majd be a készülékbe, ami mellett így több hely marad az akkumulátornak, ami pedig nyilván az üzemidőre lesz jó hatással. Emellett bizonyos piacokon nem a saját tervezésű Exynos chipet, hanem a Qualcomm Snapdragon 845-öt veti majd be a cég. A memória mérete a jelenlegi pletykák szerint marad 4GB, a 6GB-ot fenntartják a Note-sorozatnak.

Hova kerül az ujjlenyomet-leolvasó?

De mi a helyzet az ujjlenyomat-olvasóval? A Qualcomm már bemutatta az új technológiáját, melynek segítségével a szenzor beépíthető az OLED-kijelzők alá, és mivel a Samsung véletlenül pont ilyen megjelenítőket használ, minden jel arra mutat, hogy ezt bevetik majd a Galaxy S9-nél.

Egy szabadalom alapján azonban olyan tippek is előkerültek, miszerint az ujjlenyomat-leolvasót a képernyő alján helyezik majd el, amit a kijelző körbevesz majd - tehát kapunk egy bevágást. Persze a vállalatok rengeteg dolgot szabadalmaztatlak, melyek jelentős részét sosem használják a gyakorlatban. Ráadásul lehet, hogy az ujjlenyomat már nem is lesz annyira fontos, ugyanis abban több forrás is egyetért, hogy az iPhone X-hez hasonlóan a Galaxy S9-is 3D-s arcleolvasós technológiával érkezik.

Modularitás és újfajta üveg a kijelzőn

De érdemes megvizsgálni egy másik technológiát is, amit a Samsung már 2016 végén demózott is. Ezzel egy újfajta anyaggal tudják beborítani az üvegfelületeket (akár a kijelzőn is), ami egyszerűen lepergeti magáról a vizet, és így könnyebben lehet használni a telefont például esőben.

Ezen kívül szintén több pletyka merült fel azzal kapcsolatban, hogy a Galaxy S9 moduláris lesz, vagyis a hátuljára mágnesen felpattinthatunk majd mindenféle kiegészítőt - például extra akkumulátort, vagy nagyobb kameralencséket.

De, ha már itt tartunk: a Samsung most mutatta be az ISOCELL Slim 2x7 kamerarendszerét is, ami 0,9 mikronos méretű pixelekből tud 24 millióval dolgozni, azonban különböző technológiák bevetésével nagyobb méretű pixeleket képes utánozni. Ezen kívül állítólag a hátsó kamera 1000 képkocka/másodperces videókat is tud majd rögzíteni, amivel a Samsung alaposan felülmúlná minden jelenlegi konkurensét.

