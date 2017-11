Megérkezett a digitális gyógyszer, ami szól, ha nem szedik

A digitális orvostudomány egy új szintre lépett. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) a héten engedélyezte a világ első olyan tablettáját, amelyben szenzorok vannak, melyek jelzik az orvosnak, hogy a beteg beszedte-e őket, vagy sem.

A New York Times oldalán olvasható egyik cikkben az FDA bejelentette, hogy az Abilify MyCite lett az első olyan, „digitális lenyeléskövető rendszerrel" ellátott gyógyszer, mely hivatalos forgalmazási engedélyt kapott az Egyesült Államok területén.

A gyógyszer antipszichotikus hatású és skizofrénia kezelésére, valamint bipoláris rendellenességek és felnőttkori depresszió esetében kiegészítő kezelésként alkalmazzák.

Hogyan működik?

A tabletta a gyomorsavval érintkezve elektromos jelet generál, amit egy a testre rögzített tapasz érzékel és továbbít az okostelefonunkra telepített alkalmazásra, vagy a beteget felügyelő orvos számára. A betegeknek természetesen minden esetben alá kell írniuk egy beleegyező nyilatkozatot, mielőtt a kezelést megkezdenék, hiszen tulajdonképpen bizalmas adatokat osztanak így meg a külvilággal.

A „belső információk” kifejezés itt új értelmet nyer.

Miért jó ez?

Egy gyógyszer beszedésének figyelése több okból is értékes információ lehet. Kezdve a legegyszerűbb érvvel: Világszerte milliók betegednek meg az antibiotikum-kúrákat be nem tartó és így mutáns kórokozókat az emberiségre szabadító betegek miatt.

Ebben az esetben viszont sokkal közvetlenebb hatása is van a dolognak, hiszen az antipszichotikus gyógyszerek viszonylag biztonságosak és hatékonyak, és a folyamatos kezelés fontos a skizofrén emberek, valamint barátaik és családjuk egészségének, biztonságának és életminőségének szempontjából.

Ennek ellenére érdekes kérdés, hogy a technológia mennyire lesz sikeres, hiszen elég erősen szembemegy az amerikai polgári jogokkal a módszer, hogy olyan személyes adatokat, mint egy gyógyszer szedése, megosszunk akárcsak az orvosokkal is. Nem is beszélve arról, hogy milyen értékes információk lehetnek ezek az adathalászok számára.

Gondoljunk csak bele, hogy a gyógyszeripari – vagy egyéb – cégek számára milyen fontos lehet tudni, hogy a leendő ügyfelük milyen gyakran szed antidepresszánsokat...

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!