Innovatív applikáció segíti a kerekesszékesek és a babakocsit toló szülők közlekedését, melynek adatbázisát bárki bővítheti önkéntes munkával.

A Route4u a világ első olyan útvonaltervezője, amely járda- és gyalogátkelő adatokat, valamint tömegközlekedési információkat felhasználva személyre szabott, háztól-házig navigációt biztosít a kerekesszékkel, babakocsival, vagy bármely más guruló eszközzel közlekedők részére. Az egyedülálló alkalmazásban üzletek, kávézók, éttermek és középületek akadálymentességi információit is megjelenítik megközelíthetőségi szempontból, illetve hogy rendelkeznek-e akadálymentes mellékhelyiséggel.

A Heineken nyár óta támogatja a magyar fejlesztésű Route4u applikációt. A vállalat munkatársai önkéntesként kutatták az akadálymentes útvonalakat, helyeket: három hónapon keresztül a cég 120 területi képviselője minősítette az egész országban az üzleteket és vendéglátóegységeket az alkalmazáson keresztül,

így ezzel közel 10.000 helyszín került fel a Route4u térképére.

Az akadálymentességről szóló kerekasztal beszélgetésen Bodó Péter, a Route4u társalapítója elmondta: „Elsőnek lenni, az utat kitaposni soha sem könnyű és legtöbbször kockázatos is. Az elmúlt hetekben több nagyvállalat is jelezte felénk, hogy csatlakoznának a programunkhoz, ami szintén azt mutatja, hogy a cégek tudatában vannak társadalmi szerepüknek és felelősségüknek, és hogy a Route4u alkalmas felületet tud biztosítani számukra a társadalmi szerepvállaláshoz."

A Route4u applikáció segítségével többet tudhatunk meg arról, hogy áll Magyarország és Budapest az akadálymentesség terén.

A fővárosban a XI. kerület minősült a legjobbnak, itt több, mint 300 akadálymentes bejárattal rendelkező helyről és közel 90 akadálymentes boltról ad információt az alkalmazás, de akadálymentesített benzinkutakból is itt van a legtöbb. Az V. kerület büszkélkedhet ugyanakkor a legtöbb akadálymentes étteremmel, szállodával, kávézóval és sörözővel is.

Ami az akadálymentesített mosdókat illeti, ott is a belváros és Buda legnagyobb kerülete tarol az alkalmazásban, de a benzinkutakon található akadálymentes WC-k tekintetében a VIII. kerület is felkerült a listára. A X. és a XXII. kerületben található a legtöbb olyan söröző, amelynek mosdóit kerekesszékesek is meg tudják önállóan közelíteni.

A megyék közül Pest megye áll a legjobban. Itt összesen közel 4000 akadálymentes hely van, melyet a sorban Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron követ. Akadálymentesített boltokat tekintve Fejér megye a dobogós, éttermeket nézve Veszprém, a kávézók pedig Vas megyében a leginkább akadálymentesek az applikáció szerint. A szállodák terén Hajdú-Bihar az ezüstérmes, a benzinkutak esetében pedig Fejér. Ha a sörözőket nézzük, Pest megye után a második helyre Borsod-Abaúj-Zemplén megye került.

A WC-k akadálymentességét tekintve Pest megyét Baranya követi. A sorrend ugyanez, ha üzletekben található mosdók szerint vizsgáljuk a megyék akadálymentességi helyzetét. Az éttermi mosdóknál Pest megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vezet, utóbbi első helyre került az akadálymentesített kávéházi és sörözői mosdók vonatkozásában. A legtöbb akadálymentes szállodai WC Hajdú-Bihar megyében található, a benzinkúti mosdók esetében pedig Fejér megye Pest megyét is megelőzi.

A Route4u alkalmazás nem csak itthon örvend egyre nagyobb népszerűségnek, Magyarországon kívül a legtöbben Angliában, Írországban és az Egyesült Államokban használják. Világszerte mintegy 800.000 akadálymentes hely és több ezer kilométer akadálymentesség szerint színezett járda elérhető az applikációban.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!