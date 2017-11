Ilyet még nem látott: ember és robot együtt táncol

Mi történik akkor, amikor egy tajvani táncművész egyben mérnök is, és rajong a robotikáért? Az alábbi videóból kiderül!

Huang Yi amellett, hogy egy nagyon tehetséges táncos, láthatóan szintén elég jó mérnök és feltaláló. A tajvani úriember, ugyanis épített és programozott egy robotot, amivel tökéletes szinkronban tud együtt táncolni, a végeredmény pedig egészen zavarba ejtő.

Mindez persze egyelőre inkább érdekesség, hiszen lássuk be, egy nagydarab, mindenféle kilógó kábelt tartalmazó robotkar nem éppen a legszebb látvány a porondon. De az biztos, hogy elgondolkodtató, hiszen az ipari felhasználás mellett most még kevésszer jut eszünkbe, hogy a művészetben is helye lehet majd a robotoknak.

Persze valószínűleg nem ilyen formában.

