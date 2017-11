Nem számít, hogy terepen vagy vízben vagyunk, az ívelt 1,5 colos Super AMOLED kijelzős Gear Fit 2 Pro képes nyomon követni számos aktivitásunkat.

Az fitnesz-aktivitásmérők piaca az elmúlt években folyamatosan bővült, és az itt található eszközök is egyre okosabbak lettek. Az egyszerű lépésszámlálókkal indult a dolog, aztán már az alvásfigyelés is terítékre került, és a magasságmérőknek köszönhetően a komplett túrafigyeléssel, lépcsőmászás-érzékelőkkel kerekedett ki a dolog. Ezek után már csak a pulzusmérő és a beépített GPS hiányzott a tökéletes fitnesztrackerek megjelenéséhez, de a Samsung karkötőjében még ezek is mind benne vannak.

Emellett egy egész kényelmes darab lett. Ívelt házával és vastag gumi szíjával egész nap gond nélkül lehet viselni, sőt akár éjjel is, és így az alvásunkat is kielemezhetjük vele.

Az egyetlen korlátozó tényező csupán az akkumulátor kapacitása,

ami sajnos nem tesz lehetővé egy teljes napos (és éjszakás) hordást, ha minden szenzor folyamatosan be van kapcsolva. A jó hír viszont, hogy a dokkolójára helyezve a karpánt nagyon gyorsan feltölthető, így a reggeli készülődés, vagy az esti inaktív, tévézéssel vagy olvasással töltött időszakok alatt simán pótolható a felhasznált energia.

Mozgáskövetés földön, vízen, levegőben!

Az utóbbi azért barokkos túlzás, de a beépített Speedo alkalmazás segítségével már akár a medencében végzett tevékenységek is mérhetőek, a csapások számától kezdve a tempóig, sőt még a karcsapások típusa is nyomon követhető.

Ehhez természetesen nem árt némi vízzel szembeni ellenálló képesség, amit a karpánt meg is kapott. 5 ATM nyomásig képes hibátlanul működni.

És közben szakadatlanul szól a zene...

Az otthoni vezeték nélküli hálózaton keresztül ugyanis feltölthetjük kedvenc számainkat közvetlenül a Fit2 Próra, így ha kocogni indulunk, már tényleg semmi szükségünk a mobilunkra. Csupán egy Bluetooth headset kell, amit csatlakoztatunk a karpánthoz, és mehet is a zenés sport.

Sajnos – valószínűleg a beépített tárhely védelme érdekében – a tömörítetlen fájlok használatát a rendszer nem támogatja, de talán a kis, sportos fülesek sem olvadnak el, ha nem FLAC fájlokat kell lejátszaniuk.

iPhone-osok is használhatják

Az igazi jó hír viszont tulajdonképpen már nem mai hír, hiszen év eleje óta az iOS rendszerre is letölthető a Samsung Gear applikációja, ami azt jelenti, hogy a Samsung összes okosórája és aktivitásmérője tökéletesen képes együttműködni az iPhone-okkal is. Így természetesen a Gear Fit2 Pro is.

Kinek ajánljuk?

Mindenkinek, aki szeretne egy kicsit jobban odafigyelni magára, és ezt egy kicsit aktívabb élettel szeretné elkezdeni. Azért fontos az "elkezdeni" szó, mert egy komolyabb sportoló valószínűleg a Gear Fit2 Prónál komplexebb sportórát fog választani magának a teljesítménye monitorozásához, de az az igazság, hogy egy átlagember számára biztosan elegendő az a tudásszint, amit ettől a kis karpánttól kap. A 65 ezer forint körüli árával pedig messze alatta marad a komoly sportóráknak.

