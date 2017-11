Az Alcatel az Idol 4-gyel elkezdett valamit. Méghozzá azt, hogy egy prémium felépítést lehoz a középkategóriába, éppen ezért annak idején kifejezetten jó vétel volt a készülék. És mivel a gyártó (legalábbis szólamokban) folyamatosan igyekszik előretörni, és valahogy kitűnni a középkategóriás készülékek mezőnyéből, valami ehhez hasonló, látványos előrelépést vártunk az Idol 5-től.

Ezt azonban nem kaptuk meg. Az Idol 5 csak egy telefon. Nincs semmilyen megkülönböztető jele, bármi extrája, amitől megkívánnánk. Ránézésre lehetetlen megmondani, hogy mivel állunk szemben, és semmiféle maradandó emlékünk nem lesz róla a találkozás után.

Ezen a ponton eljutottunk oda, hogy telefont már tulajdonképpen úgy vehetünk, mint párizsit: csókolom, 15 dekát kérnék az okosból. 155 gramm lehet, maradhat? Maradhat!

Ez persze nem azt jelenti, hogy az Idol 5 egyébként gagyi lenne, mert nem az. A hátlapja fém, az eleje (nyilván) üveg, a kinézete letisztult, nem rossz érzés kézben tartani és használni, nem nyeklik-nyaklik. Szóval jó anyagokból és jól van összerakva.

Viszont akkor is csak egy párizsi. Az alján találunk egy hagyományos USB 2-es töltőt, a tetején egy jack csatlakozót, a hátulján középen (jó helyen) egy ujjlenyomat-olvasót, az Alcatel telefonokra korábban jellemző előlapi sztereo-hangszóró viszont eltűnt. De legalább az egész nagyon vékony. Ez mondjuk a viszonylag kicsi, 2800mAh-s akkumulátornak is betudható, amivel összességében közepes mennyiségű nyomkodással tudunk kihozni egy nap üzemidőt.

Az Alcatel Pick Sertés 5 kamerái is pontosan olyanok, mint amire számítanánk. Egy teljesen átlagos, 13 megapixeles egység kapott hátul helyet, kéttónusú LED-es villanóval, amivel nappali körülmények között teljesen korrekt, a fényviszonyok romlásával pedig egyre vállalhatatlanabb képek készíthetők. Érdemes megjegyezni, hogy habár 16 megapixelesként reklámozzák a telefont, ezt interpoláció, vagyis az elkészített 13 megapixeles kép felskálázásával éri el, ami mindenképp a minőség romlásához vezet, szóval nem érdemes erőltetni, állítsuk csak be a kamera menüjében a 13 megapixelt.

Az első kamera egy 5 megapixeles, fixfókuszos egység, amiről annyit lehet elmondani nagyon kedvesen, hogy alapvető feladatát ellátja. Viszont előre is jutott egy LED-es villanó, ami mondjuk dicséretes.

A telefon a kategóriájában jól belőtt, 5,2 hüvelykes Full HD kijelzőt kapott, IPS LCD technológiával. A betekintési szögei jók, a színei is rendben vannak, de persze nem kiemelkedők. Ezzel nincs is gond, ez itt tökéletesen megfelel. Ami viszont már problémás, az maga a hardver: a lassan négyéves MediaTek MT6753 egy olyan 28nm-es gyártástechnológián készül, amit valamikor az ősemberek használtak kőpattintáshoz, így hiába nyolcmagos, sem a fogyasztása, sem a teljesítménye nem jó. Szerencsére a 3GB RAM valamennyire megmenti a helyzetet, viszonylag sok alkalmazást tud a memóriában tartani a rendszer, így alapvetően nem túl kellemetlen érzés használni az Idol 5-öt, de nem is az a kapkodós idegbeteg.

Tárhely tekintetében szintén a kategóriaátlag 16GB-tal vagyunk kénytelenek szembesülni, amiből nyolcat elvesz a rendszer. Szerencsére MicroSD-kártyával ez bővíthető, ha lemondunk a második SIM behelyezéséről, mert egyébként az utóbbi is elérhető.

Az Idol 5 egyedül a szoftverével tud néhány okos ötletet bemutatni. Habár a dolgok itt sem kezdődnek jól: a telefon alapból Android 7.0-ával érkezik, és habár kiadta a rendszerfrissítés lehetőségét, míg így sem ment át 7.1-re (a 8.0-ról persze álmodni sem mertem). Alapvetően egy letisztult, a mezei Android kinézetére építő felületet kapunk, néhány egyedi ikonnal és színsémával, de kezelhetőség tekintetében ez tulajdonképpen a Google alaprendszere.

Ezenfelül azonban a Now Key-nek nevezett kis lebegő egészen jópofa: ez körülbelül a Facebook Messenger chatfejes ikonjához hasonlóan mindig ott van az alkalmazások előtt, és ha rákattintunk, akkor egy körkörös menüt kapunk, ahonnan gyorsan visszajuthatunk a főképernyőre, visszaléphetünk, behozhatjuk a keresőt, a névjegyzéket és hasonlókat. Szóval tulajdonképpen az első vezérlőikonok helyett innen is elirányíthatjuk a telefont.

És úgy nagyjából ennyi, amit el lehet mondani az Idol 5-ről. Egy minden tekintetben átlagos készülék, amiben semmi kirívó nincs, és talán a központi processzorától eltekintve semmi nagyon fájdalmas. Szóval a kérdés már csak az ára. Az előzetes információk 70 ezer forint környékéről szóltak, majd lehetett hallani 50 ezret is. Ez utóbbit még meg is érné, azonban úgy látszik, hogy kis hazánkba 65 ezer forintért jött meg, ennyi pedig egyértelműen sok érte.

