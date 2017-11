A hétvégén ingyenes az egyik legkirályabb lövöldözős játék

Péntektől hétfő reggelig teljesen ingyenes a Blizzard legmenőbb csapatos öldöklős játéka, az Overwatch.

Aki még nem ismeri a játékot, de szereti ezt a fajta szórakozást, az semmiképpen ne szalassza el a lehetőséget, hogy kipróbálja!

Az Overwatch az ingyenes hétvégén PC mellett Xbox One-on és PlayStation 4-en is kipróbálható, de konzolon szükségünk lesz Xbox Live Gold vagy PlayStation Plus tagságra ahhoz, hogy a mókás figurákkal online is kaszabolhassuk a játékostársainkat. Így az egyszerűség jegyében érdemes inkább a PC verziót választani. Mármint persze, ha az embernek még nincs menő konzolos klubtagsága.

