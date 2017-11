Nem tetszik önnek az iPhone X? Van egy rossz hírünk...

Jövőre az Apple végleg leszámolna a klasszikus iPhone-ok kinézetével, és teljes mértékben az új, kávementes dizájnt vinné tovább, rögtön több készülékkel is.

Az iPhone X kinézete, azon belül is a képernyőbe felülről belógó "notch", vagyis bevágás finoman szólva is megosztó. Habár aki élőben látja a készüléket, általában arról számol be róla, hogy végső soron nem néz ki rosszul, és hosszú távon valószínűleg meg lehet szokni, de nagyon sokan alapból idegenkednek a dologtól.

Ráadásul a teljes előlapot elfoglaló kijelző olyan kompromisszumokkal jár, mint a Home gomb és az ujjlenyomat-olvasó eltűnése, amit szintén sokan nem tudnak megemészteni. Mindenesetre a KGI Securities elemzője szerint kénytelenek leszünk elfogadni a változást, jövőre ugyanis már minden új iPhone ilyen külsővel érkezik majd.

Az elemző információi szerint három modellt kapunk: egyik megőrzi a mostani 5,8 hüvelykes kijelzőméretet, azonban lesz egy nagyobb, 6,5 hüvelykes példány OLED kijelzővel, illetve egy 6,1 hüvelyked LCD kijelzővel. A KGI szerint ez utóbbi lesz az "olcsóbb" modell, de még erre is 700 dollár környéki árat tippelnek.

Viszont mindhárom telefonban közös a felső belógás, így a Face ID arcfelismerő rendszer és a kávamentes dizájn. Hogy mi lesz az új készülékcsalád neve, az egyelőre bizonytalan, mindenesetre az iPhone X (ami ugyebár tíz) furcsa lenne egy iPhone 9.

Ezzel párhuzamosan az elemzőcég szerint a most használt 2x2-es MIMO antenna technológia helyett már 4x4-eset használna, amivel jelentős megnövekedhetne az adatátviteli sebesség, és közelebb kerülnének az 5G-hez (de persze hivatalos 5G-s támogatást még ez sem jelent). Ezt a technológiát már az Inteltől veszi majd az Apple, a vállalat ugyanis egyre rosszabb viszonyban (jelenleg éppen perben) van a Qualcommal.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!