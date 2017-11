A tömeggyilkos iPhone-ját feltöretné a rendőrség

Az FBI ezúttal sem tud bejutni a gyilkos telefonjába, azonban az Apple korábban már felajánlotta a segítségét az ügyben. Vajon meg tudja oldani a két fél?

Két hete 26 embert öltek egy baptista templomban Sutherland Springsben, Texas államban. A nyomozók a helyszínen két telefont is találtak: egy régi LG butatelefont, valamint egy iPhone-t, amiről később kiderült, hogy egészen pontosan egy iPhone SE. Most pedig a hatóságok szeretnék átvizsgálni az utóbbit, amivel kapcsolatban egy kérvényt is küldtek az Apple-nek, hogy cég ebben legyen a segítségükre.

Ez persze nem az első eset, hogy a hatóságok, többek között az FBI egy iPhone-ról próbálna meg adatokat kinyerni. Legutóbb 2015-ben, a San Bernadino-i tömegmészárlás után került összetűzésbe a nyomozóiroda az Apple-lel, a vállalat akkor ugyanie nem volt hajlandó hozzáférést biztosítani a készülékhez (a bírósági utasítás ellenére sem), amit az FBI végül egy hacker által értékesített sérülékenység segítségével tudott feltörni.

A helyzet érdekessége, hogy most az Apple megpróbálta beelőzni ezt az egész kellemetlen helyzetet. Miután a templomi lövöldözést követő kedden az FBI sajtótájékoztatót tartott az üggyel kapcsolatban, kiderült, hogy a helyszínen lefoglalt iPhone-ból ezúttal sem tudnak adatokat kinyerni.

Az Apple azonban a sajtótájékoztatót követően azonnal felvette a kapcsolatot az FBI-jal, és felajánlotta a segítségét, valamint biztosította a hatóságot, hogy minden jogi kérésükre a lehető leggyorsabban fognak válaszolni. Érdekes módon azonban az Apple képviselője azt nyilatkozta, hogy a hatóságok azóta sem léptek kapcsolatba velük.

Úgy tűnik, hogy az Apple hatékonyabban tudott volna segítséget nyújtani, ha az FBI minél hamarabb kér segítséget: az iPhone-ok ujjlenyomat-olvasója például nem működik, ha 48 órán belül nem használták, addig viszont akár a halott elkövető ujjlenyomatával, vagy annak másolatával is fel lehetett volna oldani. Igaz, az FBI már bőven a 48 óra letelte után tartott sajtótájékoztatót, így az Apple korábban nem is tudhatott volna reagálni.

Akárhogy is, a hatóságok némi késéssel, de mostanra valószínűleg eljutottak odáig, hogy szükségük lenne a telefonon tárolt adatokra, és benyújtották a kérvényt az Apple-höz. És ha a cég tartja magát a korábbi ajánlatához, akkor valószínűleg segíteni is fog. Főleg azért, mert Tim Cook korábbi nyilatkozata alapján ezt a vállalat még mindig jobb ötletnek tartja, minthogy olyan szoftveres lehetőségeket adjon az FBI kezébe, amit esetleg később más helyzetekben is felhasználhatnak, más célokra.

