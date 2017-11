Borg kocka ihlette ezt a PC-t

A borg ikonikus kocka űrhajója alapján készült ez a hivatalos Star Trek-licenccel rendelkező számítógép. Kicsi, de erős!

A Star Trek: The Next Generationben mutatkozott be a borg a maga félelmetes hatékonyságával, és ikonikus kinézetű, kocka alakú hajójával. A fenyegető tömb pedig hamarosan ott lehet az asztalunkon egy PC formájában is, legalább is akkor, ha még időben lecsapunk a 359 darab egyikére - mert ennyiben határozták meg a limitált szériát.

Maga a kocka PC egyébként annyira azért nem lesz félelmetes látvány, ugyanis egy egészen kicsi számítógépről van szó a maga 15x15x15cm-es méreteivel, viszont menőségi faktorban biztosan nincsen párja.

Ráadásul elég erősre is sikerült: konfigurálhatjuk akár Core i7 7700K-s processzorral, 32GB DDR4-es memóriával, és legfeljebb 2TB villámgyors M.2-es SSD-vel. Sajnos dedikált videókártyát nem kérhetünk bele, így a grafikus feldolgozás tekintetében kénytelenek vagyunk a processzor beépített GPU-jára hagyatkozni, ezért komolyabb játékra csak korlátozottan alkalmas.

Arról egyelőre nincsenek információink, hogy ha a Borg Cube PC-t egy másik számítógép mellé rakjuk, hogy asszimilálni fogja-e. Ha igen, az sem nagy baj, legalább több menő kinézetű PC lesz a világban.

