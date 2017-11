Idegesítő funkciótól szabadul meg a Facebook

Elsősorban a játékok készítői éltek vissza folyamatosan a meghívóküldözgetéssel.

Az új termékek piacra dobásakor a legnagyobb kihívást a reklámozás jelenti, hiszen a lehetséges ügyfelek tudomására kell hozni, hogy létezik az adott termék, tessék készíteni a pénztárcákat. A facebookos alkalmazások és játékok esetén az egyik bevett hirdetési módszer az, hogy a meglévő felhasználók meghívhatják az ismerőseiket az adott termék kipróbálására.

Persze a facebookozók jókora részét mindig is bosszantották ezek a tipikusan játékok kipróbálására buzdító meghívók, főleg mikor tucatnyi ismerősük bombázta őket a reklámokkal. Ugyan alkalmazások és felhasználók szintjén is letiltható a meghívók megjelenítése, azonban a Facebook illetékesei most meglépték azt, amit már régen meg kellett volna:

nyugdíjba küldik a meghívóküldési funkciót.

A közösségi hálózat legfrissebb szoftverfejlesztői készlete már nem tartalmazza a meghívóküldés implementálásához szükséges kódokat. A meghívókat már küldeni képes alkalmazások és játékok rövid ideig még bosszanthatják a facebookozókat, ám egész pontosan 2018. február 6-án a Facebook véglegesen leállítja majd a meghívóküldözgetést.

