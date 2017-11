A Disney keményen odaszólhatott az EA-nek

Nem véletlenül kerültek ki a Star Wars Battlefront II-ből a mikrotranzakciók.

Mint a videojátékos világ történései iránt aktívan érdeklődők valószínűleg jól tudják, néhány napja megjelent az EA által kiadott Star Wars Battlefront II. A sajtótól ugyan közepes értékeléseket kapott, azonban Star Wars-ról van szó, úgyhogy ennek valószínűleg nem lett volna nagy jelentősége az eladások tekintetében, ám a kiadás előtti napokban gigantikus botrány tört ki a teljes áron értékesített játék körül.

Egész pontosan arról van szó, hogy mikrotranzakciók vannak benne, méghozzá loot boxok formájában. Az EA hatalmasat kívánt kaszálni, így a fejlesztőkkel olyan módon alakította ki a többjátékos módban a karakterfejlődést, hogy a játékosoknak többé-kevésbé muszáj legyen pluszban pénzt költeniük, különben megdöbbentő ideig kell játszaniuk a jobb karakterek és felszerelések feloldásáért. Például egyetlen új hős feloldása akár 40 játékórát is igénybe vehetett.

Ebből gigantikus méretű botrány lett, mire a rendszer pár napnyi vehemens védelme után az EA mindenki meglepve bejelentette, hogy átmenetileg kikapcsolja a mikrotranzakciókat a játékban, a szisztéma átdolgozásáig a fejlesztők néhány gyors változtatással oldják majd meg a hiánya által keltett problémákat. Egyelőre nem világos, hogy mikor válnak majd újból elérhetővé a fizetős mikrotranzakciók, továbbá a fejlesztők egyáltalán mit kívánnak kezdeni az egész problémával.

A The Wall Street Journal (via ExtremeTech) értesülései szerint az EA-től szokatlan lépés mögött

jókora részt a Star Wars jogait birtokló Disney áll.

A vállalat eddig nem kívánta különösebben kommentálni a játékkal kapcsolatos felháborodást, álláspontja szerint ugyanis teljesen az EA dolga az ügy kezelése, azonban a források szerint a menedzsment meglehetősen dühös lett a botrány miatt: a Star Wars egy több milliárd dolláros franchise, így teljesen elfogadhatatlan, hogy egy partner rombolja a megítélését.

Ennek folyományaként a Walt Disney fogyasztói termékekért és interaktív médiatartalmakért felelős elnöke állítólag még a múlt hét közepén rácsörgött az EA ügyvezető igazgatójára, hogy elbeszélgessen vele a fanok által felhozott problémákról.

Az EA és a mikrotranzakció kombó egyébként különösen nem működik ebben a hónapban, a Star Wars mellett a Need for Speed Payback agresszív loot boxos autófejlesztési rendszerén is javítania kellett a kiadónak, hogy némileg tolerálhatóbb legyen.

