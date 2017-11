Lassan nyugdíjba vonulhat a 32 bites Windows

2020-tól kezdve az Intel új hardverei nem támogatják majd a rendszert.

A linuxos világ iránt érdeklődők valószínűleg tudják, hogy egyre több népszerű disztribúció már csak 64 bites formában érhető el, például az asztali számítógépekre szánt Ubuntu 17.10-ből sincs már 32 bites kiadás. A fejlesztők azzal magyarázzák a lépést, hogy marginálissá vált az igény a 32 bites kiadásokra, nem éri meg időt és pénz pazarolni az elkészítésükre és a tesztelésükre.

Most nagyon úgy tűnik, hogy pár éven belül a 32 bites Windows is nyugdíjba vonulhat. A Linux-disztribúciókhoz hasonlóan a Windows esetében sincs már jelentős igény a 32 bites változatra, emellett pedig az Intel most bejelentette, hogy a 2020-tól kezdve érkező alaplapi lapkakészletei nem lesznek kompatibilisek a 32 bites operációs rendszerekkel.

Ennek az a technikai magyarázata, hogy a BIOS helyett már régóta UEFI szoftvert futtató alaplapokból kikerül a CSM (Compatibility Support Module) komponens. Ez teszi lehetővé, hogy a 32 bites operációs rendszerek kompatibilisek legyenek az UEFI-vel.

Jó eséllyel az Intel bejelentése adhatja meg a végső lökést a Microsoft számára, hogy nyugdíjazza a 32 bites Windowst.

Ettől függetlenül persze a 64 bites windowson továbbra is futtathatóak lesznek a 32 bites alkalmazások és játékok, így az Intel lépése nagyon kevesek számára fog bármiféle gyakorlati problémát okozni.

