Akkor is követ minket az Android, ha nem akarjuk

A Google mindent tud rólunk. Ismeri a kereséseinket, belelát a levelezésünkbe, az Android segítségével pedig még azt tudja, hogy éppen merre járunk, hiszen az okostelefonunk mindig nálunk van. Ez alapvetően nem újdonság, és sokan igyekeznek legalább minimálisan tenni ellene, azzal, hogy például teljesen kikapcsolják a lokációs szolgáltatásokat, ha azokra nincs szükségük (például ha épp nem a navigációt használjuk).

Most azonban kiderült, hogy 2017 eleje óta az Android akkor is követett minket, ha minden ezzel kapcsolatos szolgáltatást kikapcsoltunk a rendszerben. Ehhez a közeli adótornyok információit gyűjtötte be, ráadásul egyszerre többet is, így pedig háromszögeléssel egészen pontosan be tudta lőni a rendszer, hogy éppen merre járunk.

A gyakorlatot a Google is elismerte: a cég képviselője elmondta, hogy az utóbbi 11 hónapban az Android begyűjtötte a közeli adótornyok információit, azokat továbbította a cég rendszerébe, de az egészet csak arra használták, hogy még hatékonyabban és gyorsan tudják közvetíteni a felhasználók közötti üzenetváltásokat.

A Google szerint a cellainformációkat sosem szinkronizálták más rendszerekkel és nem is mentették el sehova, így valójában nem is követték nyomon a felhasználókat. Ezen kívül, miután az ügy most napvilágra került, azt ígérik, hogy megszüntetik ezt a gyakorlatot, és többé nem kérdeznek le cellainformációkat, ha csak ezt nem engedélyezzük nekik a lokációs szolgáltatások aktiválásával.

Egy témában jártak szakértő szerint a Google minden eszközről gyűjtötte a toronyinformációkat, tehát nem csak telefonokról, hanem például tabletekről is. Az egész 2017 elején indult, amikor a vállalat frissítette a Firebase Cloud Messaging nevű háttérszolgáltatását, ami minden androidos eszközön az üzenetküldésért felelős.

Ez utóbbi azt jelenti, hogy minden viszonylag friss eszköz küldte az adatok a Google-nek, még azok is, amikre semmilyen alkalmazást nem telepítettünk (hiszen az üzenetküldő szolgáltatás alapból a rendszer része), és amin teljesen kikapcsoltuk a lokációs szolgáltatásokat.

