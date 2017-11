Megújulhat az olcsó Apple iPhone

A hírek szerint 2018 első negyedévében jöhet a második generációs iPhone SE.

Az Apple tavaly márciusban piacra dobta a régóta pletykált, „olcsó" iPhone modelljét. Az Apple iPhone SE határozottan nem világmegváltó találmány, a sajtó sem foglalkozott vele túl sokat, azonban az árának köszönhetően persze aránylag népszerűvé vált. Hazánkban a 32 gigabájtos, kártyafüggetlen változata bruttó 129 990 forintba kerül, ami azért határozottan nem a szokásos iPhone-árszabás.

Elsőként augusztusban röppent fel a pletyka, miszerint pár hónapon belül bemutatkozhat majd a második generációs iPhone SE, most pedig egy másik gyártóipari forrás is megerősítette a hírt.

Az informátor szerint 2018 első negyedévében kerülhet piacra a mobil, és exkluzívan a Wistron fogja majd gyártani, méghozzá a mobil fő célpiacának tekintett Indiában.

Mindez persze továbbra is csak fenntartásokkal kezelendő híresztelés. Ettől függetlenül nem tűnnek teljesen elképzelhetetlennek az információk, mint említettük, a jelenleg is kapható iPhone SE-t még 2016 márciusában jelentette be az Apple.

Magáról a telefonról semmi különösebben konkrétat sem lehet tudni. Az első forrás szerint csak az első generációs modell kisebb ráncfelvarrása lesz, így még az sem lehetetlen, hogy az Apple maradhat a 4 hüvelykes érintőkijelző használatánál.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!