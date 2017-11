Az első rosszindulatú alkalmazás POLONIEX néven jelent meg a Google Play áruházban. Augusztus 28 és szeptember 19 között közel 5 000 felhasználó telepítette a hamis alkalmazást a vegyes értékelés és a negatív visszajelzések ellenére. A második alkalmazás POLONIEX EXCHANGE néven volt elérhető az áruházban. Október 15-én tűnt fel a Google Play kínálatában, és közel 500 felhasználó telepítette, mielőtt eltávolították az ESET szakembereinek figyelmeztetése után.

Az alternatív, digitális fizetőeszközök óriási ütemben terjednek és változtatják meg globális világunk gazdasági alapjait. A kriptovaluták gazdasági nagyságrendjét jól mutatja, hogy 2017 júliusában a teljes tőkepiaci értékük több mint 100 milliárd dollár, a lebonyolított napi mozgás pedig több, mint 6 milliárd dollár volt.1 Természetesen ez a volumen és a kriptovaluták körüli megnövekedett figyelem, a kiberbűnözők érdeklődését is megsokszorozta, így a jósolt trendekhez képest is gyorsabban és változatosabban terjedtek a különböző módszerek a digitális anyagi javaink megszerzésére.

A kiberbűnözők módszerei és céljai változatosak. Egyes esetekben a kriptovaluta forgalom alapját képező kriptovaluta bányászathoz szükséges erőforrást szeretnék megszerezni. Ennek legutóbbi nagy vihart kavart esete idén szeptemberben volt, amikor a támadók rosszindulatú JavaScriptet juttattak be videómegosztó, és böngészőben futó játékoldalakba azért, hogy a bányászathoz szükséges számítási erőforrást megszerezzék a feltört, foltozatlan gépeken futó böngészőkön keresztül.

A másik módszer közvetlenül a már megszerzett kriptovalutánkat próbálja eltulajdonítani az ismert adatlopó trükkökkel. Most a népszerű Poloniex kriptovaluta tőzsde felhasználói váltak ilyen adatlopó alkalmazások célpontjaivá. A két hamis program hivatalos Poloniex mobilalkalmazásnak álcázva magát tűnt fel a Google Play hivatalos áruházában, amelynél a támadók a kriptovalutához kapcsolódó belépőkódok ellopása mellett még a felhasználók Gmail fiókjainak hozzáférését is megpróbálták megszerezni. A kártevőket tartalmazó alkalmazásokat az ESET szakembereinek jelzése után eltávolították az áruházból, de így is közel 5 500 felhasználó telepítette azokat. A Poloniex a világ egyik vezető kriptovaluta tőzsdéje, amely kiemelten vonzó célpont a csalók számára.

Általánosságban pedig az alábbi lépések segíthetnek az átverések elkerülésében: • Győződjünk meg róla, hogy az igénybe vett szolgáltatás rendelkezik hivatalos mobilalkalmazással – ha igen, akkor ez a szolgáltatás hivatalos oldaláról is elérhető.

• Figyeljünk az alkalmazások értékelésére és a felhasználói visszajelzésekre.

• Legyünk óvatosak az olyan külső fejlesztő által készített alkalmazásokkal, amelyek használata során a Google hivatalos kinézetéhez hasonló ablakok ugranak fel és kérik adatainkat.

• Amikor csak lehet, használjunk kétfaktoros azonosítást.

• Használjunk megbízható mobilbiztonsági megoldást.

Ennél az incidensnél a hivatalos mobilalkalmazás hiányát használták ki a kiberbűnözők, és nemes egyszerűséggel létrehoztak egy ilyet a cég nevével visszaélve.

Hogyan működik?

Ahhoz, hogy sikeresen átvegyék az irányítást a felhasználók Poloniex fiókja felett, a támadóknak először a belépési adatokat kell megszerezniük, majd a kapcsolódó email fiókhoz kell hozzáférniük, végül megfelelően álcázniuk kell a rosszindulatú alkalmazást, hogy ne keltsen gyanút a felhasználókban.

A folyamat az alkalmazás elindításával kezdődik, amikor a hamis Poloniex ablak a belépési adatokat kéri. Ha a felhasználó gyanútlanul beírja ezeket, és rákattint a „Bejelentkezés" gombra, akkor adatait a program elküldi a bűnözőknek. Ha a Poloniex fiókhoz kétfaktoros azonosítás van rendelve, akkor a felhasználó biztonságban van, ehhez ugyanis nem fér hozzá a program.

Ezek után a Gmail fiók adatainak megszerzési kísérlete következik, szintén egy hamis, adathalász belépőablak segítségével. Ha a bűnözők megszerzik a kívánt adatokat, akkor észrevétlenül indíthatnak tranzakciókat az áldozat fiókjából.

Hogyan védekezhetünk?

Ha telepítettük az egyik, vagy mindkét alkalmazást, akkor elsőként törölnünk kell azokat. Utána meg kell változtatni mind a Poloniex fiók, mind a Gmail fiók jelszavát, és ahol lehet kétfaktoros azonosítást kell beállítani.

